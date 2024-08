Lili Estefan enfurece y deja de seguir a Fernando Carrillo

Lili Estefan ha demostrado su compromiso con causas sociales y políticas que afectan a su comunidad. La conductora expresó su preocupación por la situación actual en Venezuela, resaltando el dolor que ha vivido su propia familia en Cuba. Su sensibilidad hacia estos problemas la llevó a reaccionar ante las declaraciones de Fernando Carrillo, actor de telenovelas que ha manifestado su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

“Venezuela nos tiene con el corazón así, hecho pedazos, en cadena de oración, se los dice una cubana que desde que nací en los 60, solamente hemos tenido dos presidentes”, dijo Estefan el pasado miércoles en ‘El Gordo y La Flaca’.

La decisión de Lili de dejar de seguir a Carrillo en Instagram refleja su desaprobación hacia su postura en un momento tan crítico para muchos venezolanos. Este acto simbólico también resalta la importancia de la responsabilidad que tienen los personajes públicos al abordar temas de relevancia social y política.

“Yo dejé de seguir a Fernando Carrillo. Yo, personalmente, no sé si tendría que decir esto, primera, quizá segunda, que dejo de seguir a alguien en las redes porque yo no me tomo nada personal, mi gente. Sin embargo, esto, verlo apoyando… hice, pom, ‘dejar de seguir’“, añadió.

La conductora no solo se posiciona como una figura mediática, sino como alguien que se involucra y se preocupa por el bienestar de las personas en situaciones difíciles, lo que la convierte en una voz relevante en el debate sobre la crisis en Venezuela y otros países de la región.

¿Qué dijo Fernando Carrillo?

“Cenemos de nuevo Presidente TRUMP @realdonaldtrump y PRIMERA DAMA MELANIA @melaniatrump Denme la oportunidad como ARTISTA VENEZOLANO APASIONADO de mostrarles MI VENEZUELA DEMOCRÁTICA y BELLA. ¿ELON MUSK WTF? @elonmusksquote DEJA de hacerle bullying a VENEZUELA amigo. Quedate tranquilo. ¿Acaso mi voto no cuenta?“, comenzó diciendo el actor venezolano.

“¿Por qué no esperas los informes finales de @cartercenterinc y los observadores internacionales antes de JUZGAR A MI PAÍS? ¡¡¡Basta ya de BULLYING!!! @nicolasmaduro con su Primera Dama @ciliafloresoficial ganaron nuestras elecciones limpiamente. Estás siendo un BULLY y un AH no respetando mi voto ni el de millones como yo. Apuesto que en tu patria también odiabas a @nelson_mandela_oficial. ¿Qué te pasa ELON?”, fue parte del mensaje compartido en redes sociales.

Sigue leyendo:

· Fernando Carrillo gana miles de dólares mensuales a través de las fotografías que ofrece en OnlyFans

· Fernando Carrillo asegura que él no es el de las fotos que están divulgadas en las redes sociales

· Fernando Carrillo sorprende con sus abdominales de acero y le dicen que parece de “15 años”