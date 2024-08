Eddie Hearn carga contra el Canelo Álvarez tras elegir a Berlanga

El reconocido promotor de boxeo, Eddie Hearn, decidió hablar nuevamente sobre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez al asegurar que duda que exista algún acuerdo en el futuro para poder enfrentarse contra el estadounidense Terence Crawford al presentar varias razones en las que sostuvo que el tapatío estaría buscando a rivales de menor nivel y especialmente que no sean tan rápidos y elusivos al tomar esto como una ventaja en su contra.

Estas declaraciones las realizó Hearn durante una entrevista para Fight Hub, en la que consideró que Crawford sería uno de los idóneos para poder realizarle este tipo de combate y por este motivo es que el Canelo Álvarez no ha realizado el trabajo para llegar a un acuerdo con él y su equipo; asimismo sostuvo que por estas medidas es que eligió a rivales como Jaime Munguía y ahora a Edgar Berlanga por ser mucho más frontales y de contacto.

“No creo que Canelo quiera ya pelear con peleadores rápidos, que boxeen y contragolpeen. Creo que por eso (Canelo) escogió la pelea con Jaime Munguía, y por eso escogió la pelea con Berlanga, porque son dos tipos que salen a pelear de frente y a darle guerra. Ya prefiere ese tipo de peleas”, expresó en sus declaraciones.

“Por eso quedó tan decepcionado con la pelea con (Jermell) Charlo, porque corrió toda la pelea. Y probablemente, Crawford saldría a hacer lo mismo. (Contra Canelo) en muchas partes de la pelea, Crawford tendría que usar sus movimientos. Lo último que quiere hacer es pararse a intercambiar golpes con Canelo. Definitivamente, (Crawford) saldrá a pelear de forma defensivamente y a moverse mucho. No digo que vaya a salir a correr, pero si saldrá a moverse mucho, porque esa es la forma en que podría ganarle (a Canelo)”, agregó.

Asimismo, el promotor sostuvo que hasta la fecha no ha registrado un deseo por llevar a cabo este enfrentamiento entre dos de los peleadores que son considerados entre los mejores libra por libra de la actualidad dio como ejemplo el combate que está organizando Turki Al-Alshikh entre Crawford y Jaron ‘Boots’ Ennis.

“El hecho de que todo esté tan callado me hace pensar que esa pelea no se dará. Después de la pelea de Boots, Su Excelencia (Turki Al-Alshikh) nos hizo una videollamada a mí y a Jaron, preguntándonos si queríamos pelear con Crawford, y les dijimos que nos mandara el contrato. Así que creemos que tenemos la ventaja con esa pelea, y si no se da la pelea con Canelo, estamos más que dispuestos para tomar esa pelea”, sostuvo.

“No creo que Crawford pueda superar la desventaja de peso. Ni siquiera podría superar esa desventaja el sábado contra Madrimov, porque viene desde 135, subir a 140, a 147 y ahora a 154, tarde o temprano va a serle demasiado peso. Y definitivamente, 168 libras es demasiado peso, pero Crawford es brillante, es un genio, es un grande de su generación. Quizás podría encontrar alguna manera de contrarrestar esa desventaja de peso, pero creo que será superado ampliamente en el peso contra Canelo Álvarez”, concluyó Hearn.

