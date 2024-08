Entre lágrimas, Daniel Arenas se despide de ‘Hoy Día’

Con mucha tristeza despidieron este 1 de agosto al colombiano Daniel Arenas del programa ‘Hoy Día’, quien estuvo en el show poco después de la reestructuración que hicieron con la salida de la puertorriqueña Adamari López.

Penélope Menchaca se mostró algo afectada por este anuncio y por eso dijo: “Tenemos que decirle adiós a un gran amigo y a un conductor que no solamente ha llenado sus mañanas de alegría, sino que va a dejar un vacío tremendo en el corazón de todos nosotros. Es alguien que se ha ganado nuestro cariño, respeto, admiración, es un gran compañero, pero sobre todo un ser humano”.

Daniel Arenas se despide de ‘Hoy Día’

Dijo que entendían que decidió algo para mejorar en su vida y carrera, pero que espera que no se olvide de ellos. “A donde quiera que vayas a ir a triunfar, te acuerdes de esta familia que te lleva en su corazón”, comentó.

Después de ver un micro en el que se mostró su paso por el show de entretenimiento, Daniel Arenas confirmó que se trató de una decisión muy personal que consultó con Dios.

“Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema, adoro y amo a Telemundo y sobre todo a mi programa ‘Hoy Día’, que va a ser por siempre mi casa. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron, de estar con ustedes todos los días, de conducir un programa como este que es una gran responsabilidad”, dijo.

Destacó que el programa matutino es el corazón de una programación y por eso es un honor para él que le hayan dado esta oportunidad.

“Hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiendo a capa y espada y en estos momentos tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión. Esto no fue hace poco, desde hace un par de meses se tomó la decisión y de hecho Telemundo, muy honradamente y generosamente me llamó para renovar mi contrato, pero le di muchas gracias, les comenté lo que estaba pasando en mi vida y me entendieron”, comentó.

Daniel Arenas agradeció a quienes lo apoyaron en esta etapa, en especial a sus compañeros quienes le dieron un espaldarazo en este programa.

Luego, le dedicó unas palabras a cada uno de ellos para despedirse de esta experiencia tan importante que le dieron en su trayectoria.