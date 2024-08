James Rodríguez confirma fecha de su retiro con la selección de Colombia

En la Copa América 2024 de Estados Unidos el experimentado James Rodríguez tuvo una participación brillante con seis asistencias, un gol y llevó a Colombia a la final que perdió ante Argentina. Aun así le valió para llevarse el premio al mejor jugador del torneo.

Este increíble rendimiento de James con el combinado cafetero hace creer que a sus 33 años aún tiene mucho por dar en la selección de su país. Sin embargo el exjugador del Real Madrid parece tener clara la fecha de su retiro con Colombia.

Y es que recientemente en una entrevista para el Diario As el capitán colombiano fue claro y puso fecha en la cual colgará la camiseta de Colombia.

“Luego del mundial quiero ver que pasa conmigo, si puedo jugar un año más, si no, mirar a ver. Todo depende de como yo me sienta”, dijo Rodríguez resaltando que le gustaría un retiro en un alto nivel como el que hizo Toni Kross.

“Pienso que Colombia puede competir por la Copa del Mundo. A una gran final podemos llegar, espero que sí, también espero llegar al mundial con la Selección, pero la veo más difícil para la siguiente Copa América”, añadió James.

Actualmente James con 33 años acaba de rescindir su contrato con el Sao Paulo de Brasil y aclaró lo sucedido en su paso por Brasil y el motivo por el que decidió salir del club paulista.

“A veces se dan las cosas bien y otras mal, fue una experiencia buena, me dejó aprendizajes, yo de lo malo siempre aprendo mucho, siempre quise jugar, pero cuando no se dan las cosas hay que dar un paso al costado”, comentó el colombiano.

“Al principio bien, me querían ver jugar, pero se recibía mucho hate, a mí me motiva que me den hate, hace parte del fútbol y de la vida. Ya sé que para el próximo club algunas cosas no se deben hacer”, agregó el jugador cuando fue consultado por el trato de la hinchada en Sao Paulo.

