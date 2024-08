Guillermo Almada confía en que dirigirá a la selección de Ecuador

El director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, reconoció que en algún momento de su carrera dirigirá a la selección de Ecuador luego de analizar el buen papel que tuvo cuando estuvo al mando del Barcelona de Guayaquil dentro de la liga de fútbol del país sudamericano; a pesar de eso reconoció que su presente se encuentra dentro de la Liga MX y está haciendo el mejor trabajo posible para que su equipo obtenga positivos resultados.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa posterior al partido que disputaron los Tuzos 1-1 ante los New York Red Bulls correspondiente a la Jornada 2 de la Leagues Cup que une a los clubes de la Liga MX con los de la Major League Soccer (MLS).

“Siempre lo digo: tenemos un agradecimiento muy especial a todo el pueblo y la gente ecuatoriana. No puedo decir más que eso: estoy enfocado y metido en lo que es Pachuca“, resaltó Almada en sus declaraciones tras responder preguntas sobre la salida del español Félix Sánches del combinado ecuatoriano.

“Seguramente en algún momento de nuestra carrera futbolística dirigiremos a la selección ecuatoriana. Vuelvo a insistir: tenemos un agradecimiento muy importante por lo que vivimos allá, por el apoyo que sé que recibimos a la distancia de toda la gente que pide que nosotros vayamos así como del periodismo. Pero la realidad, vuelvo a insistir, es Pachuca”, agregó.

El entrenador del Club Pachuca reconoció que hubo un acercamiento por parte de la selección de Ecuador para convertirse en su nuevo entrenador en medio de la búsqueda que realizaron, aunque reconoció que no hablaron directamente con él; de igual forma sostuvo que sueña con poder dirigir la selección de Uruguay algún día.

“Conmigo no. Con la gente que quizá me representa o me lleva mis cosas sí. Se han comunicado, quiero ser honesto con eso”, detalló.

“Uno tiene un proyecto deportivo, está trabajando en un club que nos ha protegido, que nos ha dado todo. Vuelvo a insistir, conmigo (Ecuador) no se ha comunicado más allá del amigo que me lleva las cosas. Entonces, estamos muy enfocados en esto y, bueno, no puedo decir más: no desconocemos el interés en nuestro trabajo pero la realidad nuestra es Pachuca y seguramente seguiremos con el proyecto”, concluyó el estratega.

