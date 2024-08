Jomari Goyso defendió a Christian Nodal y Ángela Aguilar

El presentador de televisión Jomari Goyso ha expresado su preocupación por la manera en que los medios han tratado la relación sentimental entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. En uno de los segmentos de “Despierta América”, él subrayó la importancia de manejar con respeto y sensibilidad temas vinculados con la vida personal de los artistas, especialmente cuando se trata de jóvenes como su gran amiga.

“Creo que hay muchas cosas que son una mentira y las redes sociales y los medios la siguen contando porque les genera clic y les genera engagement y es la cosa más absurda del mundo. No fue una boda repentina, dejen de decir que es una boda repentina. La gente no lo sabía, eso no quiere decir que fuera repentina. Fue una boda planeada y mucha gente lo sabíamos, lo que pasa es que se mantuvo en secreto porque fue en familia”, comenzó diciendo frente al resto de sus compañeros en el matutino de Univision.

El experto en moda, que tiene una cercanía con la familia Aguilar, hizo hincapié en que la atención mediática puede a veces cruzar la línea y causar un impacto emocional en las personas involucradas. Su crítica podría estar motivada por su deseo de protección hacia sus amigos y su preocupación por la presión que enfrentan las figuras públicas en su vida personal. Esto ha generado un debate sobre la ética en la cobertura de noticias relacionadas con la vida privada de los famosos.

Desde el momento en el que se dio a conocer que los cantantes se casaron, para algunos resultó ser una decisión apresurada, y se comenzó a rumorar la posibilidad de un embarazo, hecho que por el momento para ser completamente falso: “No fue una boda repentina. Nadie tenía prisa”.

Goyso se mostró alterado por las opiniones negativas que se han estado generando: “Todas las teorías que sacaron de que se casó en Italia, de que visitaron al papa, de que Pepe estaba allí, ¿qué pasa ahora esas teorías que eran todas mentira? Toda esa gente que aseguró todas esas estupideces, gente de respeto en la televisión que ha dicho esas estupideces, ¿han pedido perdón ahora? No“.

