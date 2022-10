Fernando Carrillo asegura que él no es el de las fotos que están divulgadas en las redes sociales

El actor Fernando Carrillo en los últimos días se ha visto envuelto en un escándalo, debido a la filtración de unas imágenes donde han asegurado que se podría tratar de él. Además, el tema está vinculado con el contenido que el venezolano vende a través de su cuenta de OnlyFans que abrió hace pocos meses.

“Me sorprendió mucho ver esa foto y definitivamente es un buen montaje, pero no soy yo. Si fuera yo lo diría, yo soy muy transparente, así como cuando han querido acusarme de que soy gay o de lo que quieran acusarme, yo siempre voy a responder con la verdad por delante porque no tengo nunca nada de qué avergonzarme o de qué sentirme mal”, explicó en ‘De boca en boca’.

A su vez, señaló que era completamente imposible que le atribuyeran esas fotos, debido a que desde su percepción era evidente que existe un “montaje”, y es que agregó que en la parte de la pierna se ve un poco extraño, lo que pudiera apreciarse como una prenda de vestir.

“En esa foto yo mismo quedé sorprendido y dije ‘wow, no puede ser’. Si ves las manos, se ve que hay montaje ahí fotográfico, si ves la pierna después de como un pañuelo, no sé qué es lo que tiene la foto encima, no conozco esa prenda de vestir y se ve que después de la prenda como que sale una pierna flaquita y como doblada. Se ve que pusieron justamente la parte del genital en el montaje, pero no, para nada. Además esa panza, no es mi panza”, añadió Carrillo.

El venezolano destacó durante la entrevista que iba a invitar a la reportera a las Islas Galápagos para que se diera cuenta que lo que anda rodando en las diversas plataformas no forma parte de su cuerpo.

“Te prometo que voy a hacer una producción entera en Islas Galápagos y te voy a invitar. Tú misma vas a poder decir que no es”, explicó.

Antes de finalizar volvió a aclarar que nada de lo que están viendo por ahí es real. Además, destacó que fue “un buen montaje” para así poderlo acusar a él de ser el protagonista de todas las imágenes que se filtraron.

“La foto no es mía, para nada. Sí es un buen montaje y Silvana, te vamos a invitar a la producción que vamos a hacer en las Islas Galápagos y tú misma vas a poder cerciorarte de que ese no soy yo, el de estas fotos”, agregó.

