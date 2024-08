Solo un tercio de los estadounidenses dicen que les va bien

Según el último informe anual “Mind, Body, and Wallet”, de The Guardian Life Insurance Company of America (Guardian), el bienestar entre los estadounidenses sigue siendo bajo, lo que destaca la necesidad apremiante de apoyo y recursos adicionales para el bienestar, especialmente en torno a la planificación de la jubilación y los factores estresantes de las finanzas personales.

Según el informe de 2024, en el que se encuestó a más de 4,000 empleados a tiempo completo y responsables de la toma de decisiones sobre prestaciones en Estados Unidos, solo un tercio de los estadounidenses declaró tener un bienestar “bueno” o “excelente”.

En varios aspectos del bienestar, la salud mental y física fueron calificadas como “buenas” o “excelentes” por el 36% y el 37% de los estadounidenses, respectivamente. Una proporción aún menor de estadounidenses (el 32%) dice que su salud financiera es “buena” o “excelente”. En comparación con los resultados del informe de 2023, el bienestar de cada categoría registró un aumento interanual de cuatro puntos porcentuales, lo que refleja cierto progreso.

Los hallazgos del informe de este año están influenciados por preocupaciones persistentes sobre las finanzas personales, entre ellas:

· Las preocupaciones relacionadas con la jubilación son una de las principales fuentes de estrés para los estadounidenses, entre ellas no tener suficiente dinero para durar hasta la jubilación y no tener una fuente garantizada de ingresos durante la jubilación (48%, respectivamente).

· A pesar de ser una fuente principal de estrés para los estadounidenses, sólo la mitad dice que sabe cuánto dinero necesitará durante su jubilación y sólo el 36% dice que es “muy bueno” en la gestión de sus finanzas.

· Casi la mitad de los estadounidenses dijeron que enfrentarían dificultades financieras sin sus beneficios laborales.

· Afortunadamente, muchos empleadores reconocen el valioso papel que desempeñan los beneficios en el apoyo al bienestar financiero y general, y la mayoría dice que abordar y mejorar la salud financiera (74%), física (66%) y mental (71%) de sus empleados es muy importante.

El informe también concluyó que, especialmente durante los momentos cruciales de la vida, muchos estadounidenses tienen necesidades de bienestar mental, físico y financiero interconectadas. Por ejemplo:

· El 73% de los estadounidenses con buena salud financiera también calificó su salud emocional como “buena” o “muy buena”. Por otro lado, el 82% de los estadounidenses con mala salud financiera también declaró tener mala salud emocional.

· Solo el 34% de los estadounidenses afirmó tener un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esto probablemente contribuyó al aumento del 33% en la cantidad de trabajadores que informaron sentirse agotados.

· Por primera vez en varios años, los miembros de la Generación X informaron un peor bienestar financiero que la Generación Z, posiblemente debido a las preocupaciones de los primeros en torno a la inflación y la incertidumbre económica a medida que se acercan a la jubilación.

· En general, los padres solteros informaron puntuaciones de bienestar significativamente más bajas que los padres con pareja: solo el 27% informó tener una buena salud física (frente al 43% de los padres con pareja), el 26% citó una buena salud mental (frente al 43%) y el 18% registró una buena salud financiera (frente al 40%).

· La salud mental de los nuevos padres es motivo de especial preocupación. Entre 2020 y 2023, Guardian observó un aumento del 215% en las solicitudes de incapacidad a corto plazo debido a la depresión posparto.

· Entre los miembros de la Generación Sándwich, incluidos los padres que cuidan a sus padres, aproximadamente cuatro de cada 10 informaron tener un bajo bienestar mental (43%) y financiero (41%), y el 31% informó tener una baja salud física.

“El estudio reafirmó el enorme impacto que tiene la salud financiera en el bienestar general, con especial influencia en el bienestar mental y físico“, afirmó Andrew McMahon, director ejecutivo y presidente de Guardian. “Si bien nos sentimos alentados por ver un pequeño aumento interanual, la mejora sostenible del bienestar requerirá un enfoque continuo en la educación, el empoderamiento y las soluciones que se adapten a las personas en su situación actual“.

Para más detalles sobre el informe y su metodología, ingrese aquí.

