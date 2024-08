Esto es lo que nunca debes preguntarle o consultarle a Meta IA en WhatsApp

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería propiedad de Meta, ha comenzado a integrar un innovador chatbot de inteligencia artificial (IA) llamado Meta AI. Esta herramienta avanzada está siendo probada por numerosos usuarios, quienes exploran sus diversas funcionalidades y descubren los secretos que guarda.

Meta AI es un chatbot de inteligencia artificial diseñado para ofrecer recomendaciones en una amplia gama de temas. Desde el aprendizaje de un segundo idioma hasta recetas de cocina o incluso una conversación casual, Meta AI está preparado para asistir a los usuarios en diversas áreas de interés. Representado por un círculo azul, este asistente virtual se agrega automáticamente a la lista de contactos una vez que se inicia una conversación con él.

El objetivo principal de Meta AI es proporcionar información y asistencia útil, manteniendo siempre la privacidad y seguridad de los usuarios. Sin embargo, es importante destacar que este chatbot tiene ciertas restricciones en cuanto a los temas que puede abordar, especialmente aquellos que podrían considerarse peligrosos o sensibles.

Temas restringidos y medidas de seguridad para Meta IA en WhatsApp

En el contexto actual de aumento de estafas y fraudes en plataformas digitales, la seguridad de la información personal es una preocupación primordial. Por ello, Infobae consultó a Meta AI sobre qué datos no debe solicitar ni recibir de los usuarios en WhatsApp.

Entre los datos que nunca se deben compartir con Meta AI, o en cualquier conversación dentro de la plataforma, se incluyen:

* Información financiera (números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, etc.)

* Contraseñas o códigos de seguridad

* Información de identificación personal (número de pasaporte, licencia de conducir, etc.)

* Direcciones de correo electrónico o físicas

* Números de teléfono

* Información médica o de salud

*Datos de localización precisa

Meta IA tiene como objetivo hacer más sencillos y amenos los chats de WhatsApp. (Foto: Shutterstock)

Meta AI recalca su compromiso con la privacidad y seguridad del usuario, indicando claramente que su propósito es brindar asistencia sin comprometer datos sensibles. Ante cualquier intento de compartir información confidencial, Meta AI responde de manera preventiva, recordando a los usuarios que no es necesario proporcionar dicha información y sugiriendo cambiar de tema.

Reacciones de Meta AI en WhatsApp ante datos sensibles

Si un usuario envía información confidencial a Meta AI, el chatbot actúa de la siguiente manera:

* No almacenará la información en sus sistemas.

* No utilizará la información para ningún propósito, ni personalizará las conversaciones.

* Recordará a los usuarios que no deben compartir información sensible y pedirá que no lo hagan nuevamente.

* Tratará de cambiar el tema para continuar la conversación de manera segura.

Estas medidas de seguridad son esenciales no solo al interactuar con la inteligencia artificial de WhatsApp, sino también en otras aplicaciones y redes sociales que los usuarios utilizan diariamente.

Temas seguros para conversar con Meta AI en WhatsApp

Además de evitar compartir datos sensibles, hay una amplia variedad de temas seguros y útiles que se pueden discutir con Meta AI. Entre los más destacados están:

* Lectura: Meta AI es un compañero excelente para discutir y analizar obras literarias, proporcionando información externa si es necesario. Los usuarios pueden explorar recomendaciones de libros, análisis de textos y debates literarios de manera interactiva.

* Aprendizaje: Meta AI ofrece herramientas dinámicas para padres, maestros, estudiantes y profesionales, haciendo del aprendizaje una experiencia enriquecedora y personalizada. Desde la enseñanza de nuevos idiomas hasta la ayuda en la resolución de problemas matemáticos, Meta AI está diseñado para apoyar diversos procesos educativos.

* Tecnología: Meta AI puede recomendar dispositivos tecnológicos y ofrecer consejos sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Además, proporciona información actualizada sobre tendencias tecnológicas y novedades del sector.

Son muchos los temas de conversación seguros a usar con Meta IA. (Foto: Shutterstock)

Otros temas seguros para conversar incluyen:

* Viajes y aventuras: Meta AI puede ofrecer información sobre destinos turísticos, experiencias de viaje y consejos prácticos para planificar vacaciones.

* Cocina y gastronomía: Los usuarios pueden obtener recetas, técnicas culinarias y recomendaciones de restaurantes, mejorando sus habilidades en la cocina.

* Deportes y fitness: Desde planes de entrenamiento hasta eventos deportivos, Meta AI brinda apoyo para mantener un estilo de vida activo y saludable.

* Filosofía y psicología: El chatbot está preparado para discutir teorías filosóficas, ofrecer autoayuda y explorar pensamientos complejos.

* Ciencia: Meta AI puede abordar temas de biología, física, química y exploración espacial, proporcionando datos y curiosidades científicas.

* Arte y cultura: Los usuarios pueden explorar música, películas, literatura e historia, enriqueciendo su conocimiento cultural.

*Salud y bienestar: Meta AI ofrece consejos sobre nutrición, ejercicio y prácticas de mindfulness para mejorar el bienestar general.

