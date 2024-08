Julio González sueña con ganarse un cupo en el Tri de Javier Aguirre

El portero de los Pumas de la UNAM, Julio González, se mostró bastante contento por la presentación oficial de Javier Aguirre y Rafael Márquez como el director técnico y axuiliar técnico de la selección mexicana, respectivamente, para lo que será su camino al Mundial de 2026 en el que serán uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa en la que reconoció el trabajo de estas dos figuras y lo mucho que pueden cambiar la actualidad del Trii tras la reciente eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024.

“Son las voces más autorizadas del futbol mexicano por las carreras que ambos tienen, el Vasco es el técnico con la trayectoria más importante para cualquier entrenador mexicano en México y en Europa y Rafa es, junto con Hugo Sánchez, los máximos referentes del futbol mexicano en la historia, es el mejor defensa mexicano de la historia y por algo tiene cinco mundiales y creo que es una voz totalmente autorizada que cualquier cosa que te diga, como jugador lo vas a escuchar y vas a aprender”, expresó.

Julio González también destacó que desea poder convertirse en una figura que pueda ser elegida para los próximos años en la selección mexicana y por esto trabajará lo mejor que pueda en la temporada de la Liga MX; esto luego de afirmar que siempre vio al Tri como un sueño imposible.

“La realidad es que lo veía alcanzable porque sé de mis condiciones, confío en mis capacidades. Sabía que en un momento era muy difícil por los porteros que estaban en Selección, porque por algo estuvieron 10 años en todos los procesos de 2014, 2018 y 2022, pero cuando llegara el cambio generacional en la portería, que era por un tema de edad, sabía que me tenía que agarrar en la cancha y teniendo un buen nivel y espero seguir demostrándolo y siendo parte de la Selección”, resaltó.

Para finalizar el guardameta de los Pumas de la UNAM reveló que llegó a pensar en un momento sobre su retiro debido a las pocas oportunidades que tenía bajo la portería; a pesar de esto dejó dicha idea a un lado y se enfocó a apoyar a su organización en todo lo que pudiera.

“Sí pensé en el retiro, pero por falta de oportunidad, no por no intentarlo. Fue muy difícil, pero yo siempre tenía muy claro que en algún momento iba a llegar mi oportunidad, que me tenía que mantener trabajando y los días que más frustrado y decepcionado estaba era cuando más me esforzaba en el entrenamiento y hoy en día está rindiendo frutos de ese trabajo”, concluyó.

