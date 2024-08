La incómoda experiencia que vivió Don Omar cuando tenía cáncer

Don Omar, reguetonero puertorriqueño, contó un particular momento que vivió en medio del cáncer que le diagnosticaron en un riñón.

En una entrevista con Lili Estefan, el intérprete de ‘Diva Virtual’ habló de una situación bastante inesperada que vivió con una admiradora que trabajaba en el centro de salud que se trató.

“Me encontré a una señora que estaba en el Orlando Health Cancer Center, yo recuerdo que eran como las 5 de la mañana y soy el primero en la lista porque siempre trataba de llegar de primero o último porque siempre pensaba que estuviesen las oficinas vacías, que no hubiese mucha gente. Cuando entro, me pasan, me están haciendo unos (exámenes de) laboratorio, me están extrayendo sangre y la señora me mira y me dice ‘¿Tú eres Don Omar?’ y le dije sí y me contesta: ‘Ah, pues, espérate, vamos a tomarnos una foto no vaya a ser que te mueras”, dijo.

Esta situación demuestra que pese a su fama y el reconocimiento que durante años ha tenido en la industria musical, es un ser humano y que todo lo que pasó lo afectó fuertemente.

¿Cómo se enteró Don Omar que tenía cáncer?

En la entrevista, el famoso dio detalles de cuando le dijeron que tenía cáncer: “Todo estaba muy bien, veníamos de hacer 20 presentaciones en los Estados Unidos, todo sold out, y casi tres shows antes de terminar comencé a sentirme mal, a ver que había cambios dentro de mi cuerpo. Comencé a sentirme débil y estaba en ese momento en el que estaba sintiendo esa debilidad, no era otra cosa que estaba pasando por una hemorragia que estaba siendo reflejada en mi orina por dos semanas”.

Su cuerpo fue mostrando más signos que decían que no andaba bien: “Pensaba que estaba deshidratado, yo mismo me diagnostiqué, comencé a tomar agua con limón, a automedicarme y realmente todo empeoró”.

Este relato sirvió para conocer más detalles del estado de salud del ‘Rey’, como también es conocido en el género urbano, quien afortunadamente ya está libre de cáncer.

