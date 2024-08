Nadador italiano se quejó de las condiciones de la Villa Olímpica: “No hay aire y la comida es mala”

Este viernes Italia sumó una nueva medalla de oro en su contador en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta vez gracias al nadador Thomas Ceccon, quien se colgó la presea en la modalidad de 100 metros espalda.

Ceccon de 23 años terminó la prueba de 100 metros espalda en 52 segundo para llevarse el oro. El chino Xi Jianyu y el estadounidense Ryan Murphy completaron el podio de la prueba.

Sin embargo a pesar del oro olímpico luego de hacer la prueba de 200 metros espalda el italiano aprovechó en la conferencia de prensa posterior para lanzar su queja a la organización del evento. En especial a las condiciones de la Villa Olímpica de París.

“En la Villa Olímpica no hay aire acondicionado, hace mucho calor, la comida es mala. Muchos deportistas se salen de la concentración por eso”, inició Ceccon sobre las condiciones que viven los atletas en París.

Thomas Ceccon luego de hacer la prueba de 100 metros espalda. Crédito: AP

“No es una coartada, es la pura crónica de lo que quizá no todo el mundo sabe o se ve. Todos estamos viviendo las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Es algo que probablemente mucha gente no sepa y es justo contarlo“, completó el italiano que se llevó oro y bronce en estos Juegos Olímpicos.

Incluso Ceccon explicó que en la prueba de 200 metros no salió con la misma convicción que en los 100 metros. Señaló la falta de sueño por las condiciones de la Villa Olímpica y lanzó una comparación con Tokyo 2020 en donde tenían una mejor situación en la concentración.

“Paso mucho calor, en la Villa no hay aire acondicionado, no comemos bien y hay problemas con la comida. ¿Si me quedo con Tokio o París? Sin duda, Tokio, no hay comparación. Es muy difícil que eso se supere”, sentenció el joven nadador italiano.

