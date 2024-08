Rafa Márquez afirma su compromiso con la selección mexicana

Este jueves se realizó la presentación oficial de Javier Aguirre como nuevo director técnico de la selección de México y de Rafael Márquez como su auxiliar técnico con el objetivo de impulsar al equipo a su antigua gloria y así poder tener el mejor desempeño posible dentro del Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una entrevista ofrecida para el programa ‘Línea de 4’ de TUDN, el histórico capitán del Tri habló sobre los cuestionamientos que han surgido en su contra por el presunto compromiso que podría tener dentro del combinado nacional; esto a pesar que recientemente renunció a la dirección del FC Barcelona B para poder ayudar a Aguirre a armar la mejor plantilla que sea posible para alcanzar muchas victorias en el terreno de juego.

“Me ofende un poco eso porque al final es como cuestionar mi compromiso con la selección, y yo creo que si estoy aquí es porque amo a mi selección, a mi país, y estoy comprometido a las órdenes de Javier, voy a dejar todo otra vez por intentar. Hacer un buen trabajo como un buen papel en el área que me toque, viviendo aquí, allá o donde sea, mi compromiso total para poder hacer algo por mi selección”, expresó Márquez en sus declaraciones.

“Es en donde Javier decida, donde tenga que estar, en eso que hemos hablado, estaré aquí, estaré yendo a ver partidos, ver jugadores de Sub-23, Sub-20 para este soporte y también veré jugadores en Europa, aprovechando para ir a hablar con Guardiola… estaré en constante movimiento”, agregó.

El Káiser destacó que decidió abandonar al Barcelona debido a que ya sentía que había conseguido todos los retos posibles dentro de la organización y no le gusta estar en una zona de confort; por este motivo no dudó en aceptar la oferta que le realizó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para formar parte del equipo técnico de la selección azteca.

“Esta oportunidad de… hay muchas circunstancias, jugar un Mundial en casa me motiva, estar con Javier Aguirre me motiva, el estar estos dos años y seguir para el 2030 me motiva, el quedarme en Barcelona era esperar. No iba a aprender más de lo que ya había aprendido en los primeros años, hay que tomar las oportunidades, no le tengo miedo al fracaso, son más cosas que me motivan a seguir aprendiendo, evolucionando, creciendo y ojalá que pueda aportar en el rubro que pueda estar”, detalló.

“Yo no le quitaría valor a la selección, a un Mundial, el trabajo que puedas hacer en un Mundial esa es mi vitrina, eso no me hace dudar que si hago un buen papel pueda tener una oportunidad, estando allá ya se nombraba mi nombre, es un avance y no demeritaría en ningún momento lo que vale este escudo y para mí vale mucho”, concluyó Márquez.

