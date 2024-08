Spirit Airlines anuncia nuevas ofertas premium a partir de agosto

Spirit Airlines anunció la puesta en marcha de nuevas opciones que permitirán a los viajeros elegir una experiencia de viaje mejor a un precio asequible. La aerolínea está presentando nuevas ofertas, incluidas nuevas selecciones premium, como parte de una transformación que busca brindar una experiencia de viaje más amigable, cómoda y rentable.

Spirit comenzará a ofrecer nuevas opciones de viaje para reservar el 16 de agosto y lanzará la experiencia de viaje recientemente transformada el 27 de agosto de 2024.

“Estamos inaugurando una nueva era en la historia de Spirit y llevando los viajes de bajo coste a nuevas cotas con opciones mejoradas que no se parecen a nada que hayamos ofrecido antes”, afirmó Ted Christie, presidente y director ejecutivo de Spirit.

Spirit ofrecerá a sus pasajeros la opción de seleccionar una experiencia premium a un precio asequible. La nueva experiencia premium complementará opciones adicionales que van desde las más elevadas hasta las más económicas para satisfacer las necesidades de todos los viajeros. Las cuatro nuevas opciones de viaje incluyen: Go Big, Go Comfy, Go Savvy y Go. Las cuatro opciones incluyen la flexibilidad de no tener cargos por cambios o cancelaciones.

Go Big

Incluye un Big Front Seat, refrigerios y bebidas, incluidas bebidas alcohólicas, una maleta de mano, una maleta facturada, check-in y embarque prioritarios y acceso a streaming. El Big Front Seat ofrece asientos más anchos, espacio adicional para las piernas, acolchado adicional en el asiento y sin asiento central. Go Big estará disponible para reservar y disfrutar a partir del 16 de agosto, con refrigerios y bebidas incluidos y check-in prioritario a partir del 27 de agosto.

Go Comfy

Es una nueva opción de asientos que ofrece mayor comodidad y espacio con un asiento central bloqueado garantizado, una maleta de mano, una maleta facturada, embarque prioritario y un refrigerio y una bebida no alcohólica. Go Comfy estará disponible para reservar a partir del 16 de agosto y la experiencia comenzará el 27 de agosto.

Go Savvy

Ofrece la opción de llevar una maleta de mano o una maleta facturada y la selección de un asiento estándar durante la reserva. Go Savvy estará disponible para reservar y disfrutar a partir del 16 de agosto.

Go

Ofrece flexibilidad de comprar cualquiera de las siguientes opciones: equipaje facturado, selección de asientos estándar, Wi-Fi y refrigerios y bebidas. Go estará disponible para reservar y disfrutar a partir del 16 de agosto.

Spirit estrenará una experiencia de check-in prioritario el 27 de agosto para los huéspedes que opten por Go Big o sean miembros Gold de Free Spirit o titulares de la tarjeta Mastercard Free Spirit World Elite en más de 20 aeropuertos, incluidos Atlanta, Cancún, Dallas-Fort Worth, Detroit, Fort Lauderdale, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Newark, Nueva York-LaGuardia y Orlando. Esta fila exclusiva brindará acceso al frente de la fila al primer agente de mostrador de boletos disponible para que los Huéspedes puedan realizar el check-in rápidamente.

Los pasajeros se beneficiarán de un viaje más fluido con el nuevo proceso de embarque de Spirit a partir del 27 de agosto. El proceso rediseñado incluirá cinco grupos que tienen como objetivo reducir el tiempo de embarque y mejorar el rendimiento operativo. El embarque prioritario estará disponible para los pasajeros que elijan las opciones Go Big y Go Comfy, los miembros Gold y Silver de Free Spirit, los titulares de la tarjeta Mastercard Free Spirit World Elite y los miembros del servicio militar de EE. UU. en servicio activo, y sus cónyuges e hijos cuando viajen con el miembro del servicio.

Para más detalles de las nuevas opciones de viaje, ingrese aquí.

