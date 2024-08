Alejandra Valencia quiere ganar su medalla individual en Los Ángeles 2028

La atleta mexicana en la categoría de tiro con arco y recientemente ganadora de la medalla de bronce con el equipo femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, Alejandra Valencia, aseguró que esta conquista en la capital francesa solo se ha convertido en un impulso para su carrera y afirmó que ahora desea demostrar más que nunca de lo que está hecha para poder clasificar y ganar otra presea en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estas declaraciones las realizó la atleta durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que haber logrado esta hazaña a sus 29 años representa uno de los mejores momentos de su vida y de esta manera afirmó que hará todo lo que pueda para llegar a Los Ángeles en la categoría individual para poder colgarse una medalla de oro en esta disciplina.

“Sí lo pienso y sé que puedo, sé que es posible esa medalla individual, que estoy ahí. En Londres no fue muy bien porque la verdad fue un shock porque yo estaba muy chiquita y no estaba muy bien preparada para los Juegos Olímpicos. Pero a partir de Río he estado entre los mejores ocho del mundo. Ahí estoy, falta un poquito más, yo creo que en Los Ángeles sí se hace”, expresó Valencia en sus declaraciones.

Recordemos que La azteca viene de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a Ana Vázquez y Ángela Ruiz, mientras que en equipos mixto cayó junto a Matías Grande en los Cuartos de Final.

“La verdad me siento muy bien porque está medalla, aparte de que trabajamos mucho para lograrla, también es histórica; es la primera vez que se gana esta medalla en esta prueba. Llevaba cuatro ciclos buscándola y apenas se logró”, resaltó.

“Después vino el mixto que nos quedamos a nada, nos sacaron tirando muy bien, entonces no duele tanto así. En el individual acabo de venir de ahí, qué estrés”, mencionó Ale Valencia siempre con buen humor y la sonrisa que le caracteriza”, concluyó Alejandra Valencia.

