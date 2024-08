Britney Spears genera preocupación tras volver con su ex Paul Soliz

A solo unas semanas de declarar, a través de sus redes sociales, que se encontraba soltera, además de mencionar que su ex novio, Paul Soliz, solo la usaba para aprovecharse de ella, Britney Spears fue vista nuevamente a lado de Soliz en Malibú.

A través de diversas imágenes, que circulan en redes sociales, se pudo ver a la intérprete de “Toxic” desayunando junto a Paul en el restaurante Soho House, un famoso establecimiento en la costa californiana.

Lo anterior, aunque no demuestra de manera oficial que Spears regresó con Soliz tras su turbulenta y corta relación, si sembró un gran número de interrogantes de la razón por la que la también compositora se encontraba con Paul.

📸 Britney & Paul juntos de nuevo ❤️‍🔥



Britney Spears en el ojo del huracán después de que Mail Online publicara unas fotografías lo que hace especular que haya regresado con su exnovio Paul Soliz mientras cenan en e restaurante Soho House en Malibú. pic.twitter.com/sx4pemZLZ5 — It’s Britney 4U (@itsbritney4u) July 31, 2024

Britney Spears genera preocupación entre sus amigos y familiares

Luego de la divulgación de las imágenes de Britney y Paul, el mismo círculo social de la cantante se ha mostrado preocupado por la actualidad de la cantante y la razón por la que volvió con el ex encargado de mantenimiento de su casa.

Según lo revelado por el medio especializado TMZ, el hermano de la cantante, Bryan, se ha cuestionado porque su hermana decidió volver con Soliz.

Previo a esta reciente aparición fugaz, hace solo unas semanas, la misma estrella norteamericana había dejado en claro que Soliz, quien se desempeñaba como “ama de llaves” de su mansión, además de mantener antecedentes penales, tenía prohibido acercase a ella.

Incluso, y según lo revelado, se le prohibió la entrada a Soliz a la mansión de Britney. Aunado a todo lo anterior, la misma actriz reveló, a través de sus redes sociales, la acción de Paul de usarla para acceder a diversos círculos sociales y otros beneficios. Ante esto, la misma estrella estadounidense confesó que Paul la exhibió ante los paparazzis por dinero.

Sin embargo, y a pesar de la anterior advertencia de Soliz, la intérprete de “Toxic” fue vista nuevamente junto al estadounidense, generando un gran número de dudas sobre su relación amorosa entre ambas personalidades.

Britney Spears continúa con su estilo.🎯 pic.twitter.com/nPmPAHzlPM — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) August 3, 2024

La vida de Spears llegará al cine

Previo a la reciente aparición de Spears y Soliz, se reveló que la vida de la cantante estadounidense será llevada al cine por medio del famoso y polémico libro de la misma artista “The Woman in Me”.

Aunque hasta el momento no se reveló la fecha exacta de estreno, sí se mencionó que fue Universal Pictures el estudio que se quedó con los derechos del manuscrito de la cantante norteamericana.

Continúa leyendo

Revelan las verdaderas razones del reciente colapso mental de Britney Spears

Britney Spears preocupa a sus fans luego de insultar a su hermana Jamie Lynn Spears en una publicación

Britney Spears deberá pagar $2 millones de dólares a su padre tras el fin de la batalla legal que sostenían