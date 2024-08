Litzy confirma su romance con integrante de MasterChef

Litzy ha decidido hacer pública su relación con el chef Poncho Cadena, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su vida amorosa. Aunque la cantante no ofreció muchos detalles acerca de su romance, sí explicó que todo comenzó después de su eliminación del programa ‘MasterChef Celebrity México 2024’, donde ambos trabajaron juntos.

Durante una participación como invitada en el programa en el mencionado espacio, la también actriz compartió el momento especial con su amiga Rossana Nájera, quien resultó ganadora del reality.

“Sí, es verdad. Encontré el amor. Fue obviamente después de MasterChef“, reveló la cantante mexicana en exclusiva para ‘Pinky Promise’.

En medio de una dinámica de preguntas, la artista se sinceró acerca de su conexión con Poncho, confirmando que, aunque se conocieron en el set de grabación, su relación solo floreció una vez que ella salió de la competencia, justo una semana antes de la final.

“Nosotros, pues, no podíamos convivir mucho con los chefs porque no se puede, en realidad por contrato no pueden convivir con nosotros ni nos pueden dar consejos ni dar clases ni nada de eso. Entonces, obviamente ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos ni hablábamos ni nada hasta que salí del programa”, agregó en el canal de YouTube.

A sus 41 años aprovechó para dar detalles de lo que no sucedió dentro de la competencia. Sin embargo, explicó que valió la pena esperar todo ese tiempo para que se dieran las cosas: “Empezamos a tener contacto, empezamos a hablar y a salir y ya, todo está increíble”.

Esta revelación ha generado un gran interés entre sus seguidores, quienes están entusiasmados por ver cómo se desarrolla esta nueva etapa en la vida personal de Litzy.

“Estoy muy feliz, además es un ser humano hermoso, es un gran profesional, es increíble lo que hace, tiene 30 años trabajando y lo admiro muchísimo, hace cosas espectaculares“, dijo sobre la relación amorosa que sostiene actualmente.

Sigue leyendo:

· Falleció el padre de la actriz y cantante Litzy luego de “más de un año de lucha”

· Litzy confiesa que a los 13 años sufrió bullying: “Me decían que estaba gorda”

· Con un sexy traje de baño negro, Litzy comparte su salida al mar durante la cuarentena