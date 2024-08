Mujer estafó a migrantes en trámite de papeles: acusación en Nueva York

Windella Sanderson Wells ha sido acusada de defraudar a 10 personas por $73,000 dólares en supuestos engaños por trámites de papeles migratorios en El Bronx (NYC).

Al parecer la residente de Queens de 54 años prometió a las víctimas que mejoraría su estatus migratorio. La investigación reveló que Wells supuestamente apuntó a inmigrantes guyaneses, jamaicanos y haitianos.

Wells ahora enfrenta cargos de hurto mayor, posesión criminal de propiedad robada y más. Debe regresar a la corte el 1 de noviembre, reportó News 12.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, la semana pasada Juan Cedillo (69) fue extraditado a Westchester (NY) bajo cargos de fraude migratorio tras ser arrestado al otro lado del país en Olympia, estado Washington. Según las autoridades su plan se centró en inmigrantes indocumentados que eran padres de niños nacidos en Estados Unidos a quienes afirmó que por $8,000 dólares podría ayudarlos a obtener una visa que los conduciría a un camino hacia la ciudadanía.

Los expertos recuerdan a la comunidad que las promesas de eliminar la burocracia son comunes en las estafas de inmigración. Algunos de los victimarios “Pueden estar haciéndose pasar por un funcionario del gobierno y diciendo: “Tienes que pagar esta cantidad de dinero si quieres que tu caso de asilo avance”, comentó Elizabeta Markuci, del grupo Caridades Católicas, que desempeñó un papel clave en la ayuda a las presuntas víctimas de Cedillo.

“No pague en efectivo a nadie que ofrezca ayuda de inmigración, entonces no habrá rastro documental, no habrá forma de procesar y no tendrá antecedentes, y es muy inusual que un abogado le pida dinero en efectivo”, recalcó Markuci.