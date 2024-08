Incendio masivo destruyó siete casas en Queens mientras deja 14 heridos

Un enorme incendio devastó Queens el sábado en la tarde, dejando a 14 personas heridas, incluyendo 11 bomberos, y dañando varios edificios, dejando a docenas de residentes desplazados, informaron las autoridades.

Las llamas empezaron poco después de las 4:00 de la tarde en una residencia de dos pisos en 88-21 Francis Lewis Boulevard en Queens Village, antes de aumentar a un incendio de cinco alarmas y extenderse a siete edificios, de acuerdo con los funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Aproximadamente 200 oficiales bomberiles, técnicos de emergencias médicas y paramédicos respondieron al fuego, que fue controlado en dos horas, indicaron los funcionarios.

“Fue un incendio muy feroz y se extendió a siete edificios, a la parte trasera y al garaje”, manifestó el primer subcomisionado del FDNY, Joseph Pfeifer.

Entre los heridos se encuentran 11 bomberos y tres residentes de Queens, dijo Grace Cacciola, subdirectora adjunta del Servicio Médico de Emergencias (EMS) del FDNY.

La mayoría sufrió heridas vinculadas con el calor y fueron llevados a hospitales locales para recibir atención médica.

Se estima que decenas de ciudadanos fueron desplazados, indicó el vocero de la Cruz Roja, Frederic Klein, quien ayudó a las víctimas en el lugar de los hechos, informó New York Post.

La Cruz Roja dijo, que había registrado siete viviendas, compuestas por 22 adultos y 10 niños, pare recibir asistencia de emergencia, incluyendo alojamiento temporal y asistencia financiera.

Los hogares detrás de Francis Lewis Boulevard, donde los residentes estacionaba sus vehículos, sufrieron daños por el incendio devastador.

La joven Tasmim Abib, de 17 años, que vive en Francis Lewis Boulevard, expresó que el fuego inició en la terraza de su vecino, antes de extenderse a la terraza de su familia y hasta su casa.

“El fuego fue tan intenso que llegó a nuestra casa”, manifestó como en el incendio entró a la sala de estar antes de propagarse y llenar su hogar de espeso humo negro.

La menor dijo que salió huyendo de su casa con dos de sus cinco gatos y sus padres, quienes se negaron a dejarla regresar a su casa para rescatar a los queridos felinos que había dejado atrás.

“Lloré y dije: ‘Déjenme entrar y salvar a mis gatos’. Me respondieron: ‘No, no vuelvan a entrar’”, recordó.“Allí no queda nada. Todo se perdió en el fuego”.

Abib dijo que su madre había oído tres explosiones antes de salir a ver como las llamaradas se propagaban.

Los tanques de propano explotaron en la parte de atrás del sitio donde empezó el fuego, acelerando aún más el incendio, señaló FDNY.

La causa del incendio sigue bajo las averiguaciones del FDNY.

Sigue leyendo:

Hombre de California es acusado por causar el incendio forestal más grande de Estados Unidos

California lucha por contener incendio, mientras se expande a otros condados

Auto robado estalló en llamas al chocar cerca de Wall St en Nueva York: video