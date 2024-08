J.D. Vance rechaza las críticas que ha recibido sobre ser la elección equivocada de Trump

Los legisladores tanto del Partido Republicano como del Demócrata han dicho que el J.D. Vance fue una elección equivocada por parte de Donald Trump para ser el candidato republicano para vicepresidente, tras la serie de críticas que ha recibido, pero el senador de Ohio se ríe de los que hablan de él y dice que su elección es una “insignia de honor”.

Durante una entrevista en el programa “Sunday Morning Future” de Fox News, el republicano J.D. Vance fue cuestionado sobre los malos comentarios que ha recibido desde que fue anunciado como compañero de fórmula de Donald Trump.

“Reconozco que hay mucha gente que no les gustó”

La presentadora Maria Bartiromo le preguntó a J.D. Vance durante la entrevista: “Algunas personas dicen que usted fue la elección equivocada para el compañero de fórmula de Trump. ¿Qué está haciendo al respecto?”

En ese momento, el candidato a la vicepresidencia se rio y contestó: “Mira, reconozco que hay mucha gente, incluso en el establishment del Partido Republicano, y ciertamente en la extrema izquierda, a quienes no les gusta el hecho de que Donald Trump me haya elegido”.

Y continuó: “En realidad, considero que sus críticas son una insignia de honor. Por supuesto, los medios de comunicación van a atacar a las personas a las que más temen. Los medios van a atacar a las personas, creo, que pueden llevar con mayor eficacia el mensaje del presidente Trump a un sector más amplio del electorado”.

Estadounidenses normales se identificarán con su historia

Vance hizo referencia a su educación infantil y desestimó las preocupaciones del establishment republicano, diciendo que los estadounidenses “normales” se identificarán con su historia. Sin especificar, para él qué significan “normales”.

“Y yo no vengo de Washington, María. Sabes que crecí como un niño pobre, no vengo de una familia política ni de una familia adinerada“, expresó durante el programa Sunday Morning Future de Fox News.

Vance orgulloso, añadió, “trabajé duro para pagar mis estudios universitarios, para ingresar en el Cuerpo de Marines y, finalmente, acabé siendo el compañero de fórmula de Donald Trump”.

El senador de Ohio dijo que sabe de la existencia de muchos medios de comunicación, así como políticos y personas que no comulgan con sus ideologías, pues afirma que está intentando arreglar las cosas que descompusieron y eso le genera críticas.

“No me sorprende que a muchos medios de comunicación de Washington no les guste, pero sus políticas son el problema. Por supuesto, no les gusto porque estamos tratando de arreglar lo que ellos han roto“, puntualizó en la entrevista.

Varios sectores de la sociedad molestos

Desde que Donald Trump eligió a J.D. Vance como el candidato para la vicepresidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones de noviembre, se ha visto envueltos en varias polémicas, ya que en el pasado se ha expresado de forma incómoda sobre algunos sectores de la sociedad.

La organización Voto Latino cargo contra el nuevo compañero de fórmula del expresidente Donald Trump, el recién nombrado posible vicepresidente J.D. Vance, al que acusan de tener una “extensa agenda antiinmigrante”.

Recordaron que Vance, se ha opuesto a medidas que brindan el camino a la ciudadanía para inmigrantes y ha extendido “la retórica deshumanizadora” de Trump sobre los migrantes y defendió la afirmación del exmandatario de que los inmigrantes están “envenenando la sangre del país”.

La elección de Vance, de 40 años, desató una reacción entre algunos de los grupos de defensa LGBTQ, ya que realizaron un listado de sus acciones sobre su apoyo a las políticas en contra o de poco beneficio para la comunidad.

La Comisión de Derechos Humanos y la Asociación Gay y Lesbiana y Bisexual (GLAAD) señalaron que presentó el año pasado el proyecto de Ley de Protección de la Inocencia Infantil, en este ser prohibía la atención médica relacionada con la transición para los menores de edad a nivel nacional, la cual incluía los bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal y las operaciones.

J.D. Vance presentó otra iniciativa, llamada Ley de Cordura en los Pasaportes, esta medida no permitiría los marcadores de género “X” en los pasaportes estadounidenses. “Estoy orgulloso de presentar este proyecto de ley para restablecer algo de cordura en nuestra burocracia federal”, fueron sus palabras en ese momento, según NBC.

El compañero de Trump también se refirió a las mujeres sin hijos como “un grupo de damas de los gatos sin hijos, que se sienten miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado y por eso quieren hacer miserable al resto del país también”, aludiendo a personalidades de la política como Kamala Harris.

