Nancy Pelosi negó rumores de complot para bajar a Biden de la candidatura

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, negó haber liderado una operación dentro del Partido Demócrata para concretar la renuncia del presidente Joe Biden a su campaña de reelección.

En una entrevista con el programa dominical de la cadena CBS, Pelosi afirmó: “No, yo no lideré ninguna campaña de presión. Yo no llamé a nadie. Siempre le podré decir (a Biden) que yo no llamé a nadie”.

Las declaraciones de Pelosi fueron publicadas por la cadena, como adelanto de la conversación, en la que respondió a las informaciones que apuntan a que Biden estaría “furioso” con ella, respondiendo que el mandatario sabe que ella lo quiere mucho.

Pelosi se negó a detallar las conversaciones que ha tenido con Biden sobre este tema, argumentando que nunca ha revelado públicamente lo que discute en privado con el presidente.

El pasado 21 de julio, el presidente Biden anunció su renuncia a la reelección, y cedió el relevo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien ya obtuvo la mayoría de delegados suficientes para que obtenga la nominación demócrata.

Presiones demócratas tras debacle de Biden en debate

La decisión fue tomada bajo la presión de varios miembros y donantes del Partido Demócrata, quienes le pedían retirarse a raíz de su desastrosa actuación en el debate electoral con el expresidente republicano Donald Trump el 27 de junio.

Tanto Pelosi como el expresidente Barack Obama jugaron un papel crucial en persuadir a Biden para que abandonara su campaña, de acuerdo con filtraciones, ya que consideraban que el mandatario no tenía ninguna posibilidad de vencer a Trump en las elecciones de noviembre.

Pelosi evitó dar su apoyo explícito a Biden y sugirió que el presidente debía tomar una “decisión” sobre el futuro de su candidatura, a pesar de que Biden había dejado claro que su objetivo en ese momento era continuar con la campaña en una entrevista a MSNBC, el pasado 10 de julio.

Con información de EFE

