¿Repetirán las elecciones presidenciales en Venezuela tras las denuncias de fraude?

En los últimos días ha circulado una información que plantea la posibilidad de que en Venezuela se repitan las elecciones presidenciales, después de las graves denuncias de fraude electoral que dieron como ganador a Nicolás Maduro sobre el candidato opositor Edmundo González.

Uno de los críticos de las irregularidades que se cometieron durante el proceso en el país ha sido el expresidente colombiano Iván Duque, quien denunció públicamente que las autoridades estarían evaluando la opción de convocar nuevamente a los ciudadanos a las urnas.

Desde el chavismo, por otro lado, se ha argumentado que el sistema del Consejo Nacional Electoral fue hackeado, pero hasta el momento no han presentado pruebas que respalden la victoria proclamada de Maduro, a pesar de que existen mecanismos manuales para comprobarlo, como el uso de las actas que ya ha hecho públicas la oposición.

Ante los cuestionamientos y la imposibilidad de demostrar el triunfo, Maduro recurrió al Tribunal Supremo de Justicia para que intervenga en los resultados, aunque no está constitucionalmente facultado para dirimir una situación como esta. Además, la máxima corte venezolana está conformada por magistrados leales al chavismo, incluida su presidenta Caryslia Rodríguez.

¿Qué dijo Iván Duque sobre las elecciones presidenciales en Venezuela?

Sin mencionar a la fuente, el expresidente Iván Duque citó: “Se habla de que en el interior del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones, dado que la data pudo haberse corrompido debido al ‘ataque cibernético” que Maduro quiere utilizar como cortina de humo”.

Señaló los motivos por los cuales este sería un escenario estratégico y posible para el régimen chavista.

“El TSJ ordenó al CNE, entre otras cosas, que le suministrara toda la información técnica que dé fe del ‘ataque cibernético’ del cual el CNE afirma haber sido víctima el domingo 28 de julio, razón por la cual no ha podido suministrar las actas”, señala.

“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugeriría repetir las elecciones para ayudar a Maduro, y se está buscando que México y Brasil hagan lo propio”, añade el exmandatario.

Nicolás Maduro acompañado de su esposa Cilia Flores, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el general Domingo Antonio Hernández en el Tribunal Supremo de Justicia. Foto: Ronald Peña / EFE

Según Duque, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela consultará una o dos empresas especializadas en ciberseguridad para analizar la información técnica proporcionada por el CNE sobre el supuesto ataque cibernético.

Esto llevará a concluir que el ataque ocurrió y que, como resultado, una parte considerable de los datos resultó comprometida. Además, insinuó que obtener un informe técnico forense de ciberseguridad de una empresa especializada no sería difícil para los magistrados considerando que tienen recursos suficientes para hacerlo.

“Al estar los datos corrompidos, estos no reflejan con certeza y veracidad la voluntad expresada, lo que justificaría administrativa y legalmente que los boletines emitidos por el CNE fueron basados en información corrompida por el ‘ciberataque’, liberando al Sr. Elvis Amoroso y a los rectores del CNE de responsabilidad legal, al no haber intencionalidad de favorecer a uno de los candidatos, sino que su decisión se basó en cifras no reales y corrompidas”, dijo el expresidente colombiano.

Expresidente colombiano Iván Duque. Foto: Iván Valencia / AP

¿Qué medidas tomarían las autoridades de Venezuela ante un supuesto ‘hackeo’ al sistema electoral?

Duque sugiere que, según expertos en ciberseguridad, se podría considerar como medida indispensable:

• La recomendación de desproclamar a Nicolás Maduro por parte del CNE, lo cual se cree podría reducir la presión tanto nacional como internacional.

• La posibilidad de convocar a una nueva elección presidencial para la primera quincena de diciembre de 2024. Esto podría permitir al chavismo recuperar terreno y reorganizar sus fuerzas en un plazo de cuatro meses para mejorar el sistema y asegurar su victoria en las elecciones.

• La propuesta de garantizar a la oposición condiciones justas y seguras para llevar a cabo su campaña electoral.

• La sugerencia de liberar de manera inmediata a todas las personas detenidas durante las protestas para también calmar las tensiones sociales.

María Corina Machado y Edmundo González con las actas de recuento de votos durante una protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales. Foto: Cristian Hernández / AP

La oposición democrática, que respalda a Edmundo González, afirma que tiene más del 80% de las actas que dan una arrasadora victoria su candidato. Incluso, publicó en una página web todos estos documentos para que los ciudadanos y la comunidad internacional puedan acceder a ellos y confirmar que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro fraudulentamente.

Duque indicó asimismo que la decisión del TSJ sería vista como un papel de mediador neutral y sabio, cuyos efectos inmediatos serían:

• Estabilizar la situación al eliminar los motivos de protesta.

• Eliminar las acusaciones de fraude al reconocer que los datos fueron alterados por un ciberataque.

• Satisfacer a ciertos sectores de la comunidad internacional al garantizar un nuevo proceso electoral y anular el actual.

• Otorgar al régimen un período de cuatro meses para fortalecer sus defensas y asegurar su victoria en las elecciones de diciembre.

Ante esto, el expresidente Iván Duque advirtió:

“Este plan debe evitarse. Edmundo González es el presidente elegido por el pueblo, como lo demuestra el 82% de las actas publicadas por los valientes testigos electorales de la resistencia democrática. Este resultado evidencia un triunfo abrumador. El veredicto del pueblo debe ser respetado. ¡No más trampas de la dictadura! ¡Venezuela libre!”.

🚨🚨¡Alerta! Está circulando esta peligrosa información.



“Se habla de que en el interior del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones, dado que la data pudo haberse corrompido debido al "ataque cibernético"… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 4, 2024

Sigue leyendo:

• Blinken habla con González Urrutia y Machado y expresa “preocupación” por su seguridad

• Diplomáticos argentinos expulsados de Venezuela: “Fueron horas traumáticas”

• Supremo de Venezuela pide actas de elecciones y pruebas del hackeo al sistema electoral