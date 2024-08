“Las cosas nunca fueron igual” para Cristiano Ronaldo tras dejar el Real Madrid

El recientemente retirado futbolista alemán Toni Kroos aseguró que su excompañero en el Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, no ha alcanzado el mismo nivel de éxito desde que dejó el club madrileño y que “las cosas nunca le fueron igual”.

En una entrevista con la revista deportiva ‘Kicker’, Kroos describió a Ronaldo como un “adicto al éxito” y expresó su convicción de que el delantero portugués comparte esta opinión.

Kroos también se refirió a la longevidad en el rendimiento de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, destacando que ambos decidieron seguir disfrutando del fútbol en lugar de retirarse en la cima, como hacen la mayoría de los jugadores. Sin embargo, Kroos optó por una retirada más temprana.

“Ellos decidieron no detenerse en la cima, como el 95 % de todos los jugadores, sino disfrutar del fútbol un poco más, y ese es un buen camino a seguir”, dijo Kroos.

El alemán recordó su frustración al final del partido de cuartos de final de la pasada Eurocopa entre Alemania y España, donde una serie de lesiones le impidieron jugar la prórroga. “Primero me dolió el muslo izquierdo, luego la pantorrilla y después los aductores. No podía continuar. Estaba muy enojado. Mi mente quería seguir, pero mi cuerpo no me permitió”, relató.

Kroos reveló que ha recibido numerosas ofertas para trabajar como comentarista de fútbol en televisión, pero que aún no ha considerado ninguna de manera seria debido a que su retirada es muy reciente.

“No quiero sentarme en un escritorio y filosofar sobre esto y aquello, pero sí estar en un entorno donde todo gire en torno al juego. Sin polémicas, sin rumores de traspasos, sin discusiones entre entrenadores. Solo analizando y explicando situaciones de juego. Eso podría ser emocionante”, concluyó.

