Novak Djokovic alienta a Carlos Alcaraz: “Tu oro vendrá”

El serbio Novak Djokovic felicitó de manera pública y afectuosa al español Carlos Alcaraz, a quien venció en la final de París 2024, asegurándole que el éxito olímpico para él llegará pronto.

“Otra final épica, Carlos Alcaraz. El clásico. Felicitaciones a ti y a tu equipo por unos Juegos Olímpicos excelentes. Teniendo en cuenta tu edad, tu energía y tu forma de jugar, probablemente tengas 20 Juegos Olímpicos más por delante. Tu oro vendrá. Hasta la próxima, amigo”, dijo Nole en su cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, el español declaró a EFE luego de caer ante Djokovic y colgarse la presea de plata, asegurando que “después de perder y tras las entrevistas y la ceremonia me he empezado a dar cuenta de lo que había ganado”.

“Cuando he tenido la medalla colgada pensé que ese momento había que disfrutarlo; he hecho un muy buen torneo. Una medalla olímpica es muy complicada de ganar y hay que valorarlo. El equipo también me lo ha dicho. Que hay muchas olimpiadas aún y muchos jugadores que no tienen medalla y son grandes del deporte y hay que valorar este momento; y una vez en el podio y me han colgado la medalla he pensado que hay que estar muy orgulloso por esto”, afirmó Alcaraz.

Djokovic, que suma 24 títulos de Grand Slam, obtuvo en París 2024 su primera medalla de oro olímpica en su quinta participación en los Juegos.

Con este logro, completó el Golden Slam, que consiste en ganar los cuatro grandes torneos y obtener una medalla de oro olímpica.

Con esta hazaña, Djokovic se une a la selecta lista de tenistas que han logrado el Golden Slam, que incluye a Andre Agassi, Steffi Graf, Rafael Nadal y Serena Williams.

