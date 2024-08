Pitbull Cruz tras su derrota ante Valenzuela: “No me ganó limpiamente”

El boxeador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz decidió calentar la situación luego de su combate contra José ‘Rayo’ Valenzuela al asegurar que su contrincante no ganó de manera justa y que los jueces fueron los responsables de darle la victoria y así poder quitarle su cinturón de campeón mundial por el cinturón súper ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Esta era la primera defensa de Pitbull Cruz luego de haber conquistado el título súper ligero de la AMB y no dudó en manifestar su molestia por el resultado durante una entrevista ofrecida a Juan Manuel Márquez para el canal ProBox TV.

“Nosotros nos vamos a levantar más fuerte porque yo vine a hacer mi trabajo y como toda la gente lo vio, no me ganó limpiamente. Él vino a correr, vino a hacer un maratón como yo lo dije y de esta vamos a salir más fuertes”, expresó en sus declaraciones el peleador azteca.

Durante el enfrentamiento se pudo ver a un Isaac bastante agresivo que presionó en cada momento que pudo al Rayo Valenzuela, quien tuvo que resistir a los golpes más fuertes del repertorio de su contrincante; a pesar de esto el peleador también respondió de manera agresiva y un poco más inteligente al momento de conectar los golpes, por lo que terminó recibiendo el apoyo de los jueces en las papeletas.

Ante este hecho el Pitbull Cruz consideró que dos de los jueces tomaron la decisión incorrecta e incluso los acusó de haber tenido “una venda en los ojos” al afirmar que no estuvieron atentos al combate que disputaron el fin de semana.

“Lo único que faltaba era que le quitáramos la venda a los jueces para que vieran con más claridad la pelea. Creo que nosotros hicimos el trabajo y el mejor juez es la gente, creo que el abucheo (tras conocerse la decisión) fue en general, no de una parte que estaba conmigo, fue de todo el estadio”, resaltó.

“Creo que en ningún round me puso mal, creo que es un deporte donde es de puño, de golpes, que damos y recibimos. Creo que hubo uno que otro golpe que me pudo entrar, pero ninguno me puso mal como yo a él, creo que los golpes más efectivos los conecté yo y los jueces se están inclinando más bien hoy día como lo es los Olímpicos”, agregó Cruz.

Para finalizar, Isaac Cruz afirmó que ya se encuentra en la espera de la revancha y que analizarán a fondo el contrato que firmaron contra Valenzuela para hacer todo lo posible con el objetivo de recuperar su título.

“Ahora sí que vamos a checar nuevamente, ahorita no tengo claro lo del contrato, lo vamos a checar a detalle. Y como nos comentó Gilberto (Mendoza, presidente de la AMB), va a revisar. Nosotros venimos a hacer una gran pelea, él vino a correr y nos vamos a levantar más fuerte de esto”, concluyó.

