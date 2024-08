Clavadista mexicano Osmar Olvera sueña con el oro olímpico

El clavadista mexicano Osmar Olvera clasificó este martes a las semifinales de trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024 al conseguir quedar entre los primeros cinco puestos de la ronda eliminatoria para aumentar así sus posibilidades de luchar por una medalla de oro.

Este hecho lo alcanzó en el Centro Acuático de París en una dura prueba donde su compatriota Kevin Muñoz no logró avanzar a las semifinales.

Posterior a la competencia tres veces ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y oro en Doha 2024 dentro del Mundial de Natación, afirmó durante una entrevista par TUDN que su objetivo es poder superar a los atletas chinos para poder quedar con la presea de campeón.

“Desde el día siguiente me empecé a enfocar en el individual, sabía que faltaba el individual y seguimos con esa concentración y enfocado en lo que sigue que es Semifinal”, expresó Olvera en sus declaraciones.

“Yo lo he dicho, mi sueño es ganarle a los chinos, es competirles, creo que lo he logrado, se ha demostrado que no son invencibles, en copa del mundo pasadas, es cuestión de seguir por esa buena racha, disfrutarlo, ir clavado por clavado”, agregó el clavadista.

La final de trampolín de 3 metros se llevará a cabo este miércoles 7 de agosto en una actividad en la que clasificarán los 12 mejores atletas de los 18 competidores que restan para luego avanzar a la final del certamen acuático.

