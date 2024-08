Luana Alonso desmintió su expulsión de la Villa Olímpica

Una de las atletas más polémicas de estos Juegos Olímpicos 2024 ha sido la paraguaya Luana Alonso. Nadadora que compitió en los 100 metros mariposa femenino y que debido a su profesión de modelo, también llamó la atención de los focos en París.

Luana, quien ya había participado en Tokio 2020, quedó fuera de los Juegos Olímpicos al terminar sexta en la primera eliminatoria de los 100 metros mariposa.

Pocos días después de su eliminación en la única prueba que presentaría el Comité Olímpico Paraguayo informó que debido a que “su presencia está creando un ambiente inadecuado” en la concentración paraguaya “se le solicita de manera inmediata su retiro de la Villa de atletas del citado evento.

El propio COP además resaltó que la joven atleta había realizado “importantes actos de indisciplina”. Y es que Alonso había dejado la Villa Olímpica para ir a Disneyland París, algo que habría disgustado a la delegación de su país.

Ante esta ola de disgustos y penalidades sobre Alonso, la propia atleta salió recientemente a través de sus redes sociales explicando la situación y desmintiendo que haya sido expulsada de la concentración de la delegación de Paraguay.

“Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que las mentiras me afecten“, lanzó Luana en una historia en su cuenta personal de Instagram en la que cuenta con casi 750,000 seguidores.

Alonso además había informado que la prueba de 100 metros mariposa que presentó el pasado 27 de julio sería su última a nivel profesional. Aunque tampoco descartó regresar en un futuro.

