Fernando Gago no queda contento por la eliminación de Chivas en Leagues Cup

El director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando Gago, se mostró bastante molesto por la eliminación de su equipo en la fase de grupos de la Leagues Cup luego de la derrota que sufrieron este fin de semana ante Los Ángeles Galaxy en la tanda de penales; con este resultado el club rojiblanco pierde por segundo año consecutivo todas las posibilidades para luchar por el título de campeón de este torneo que une a los clubes de la Liga MX con los de la Major League Soccer (MLS).

En declaraciones ante los medios de comunicación el estratega sostuvo que a pesar de la eliminación no considera que se trate de un fracaso para el Rebaño Sagrado y además afirmó que el equipo mantiene el único objetivo de poder tener el mejor rendimiento posible en cada uno de los encuentros para demostrar de lo que están hechos.

“¡Qué buena palabra! ¿Qué es el fracaso? En el deporte no hay la palabra fracaso, imagínate que todos tenemos anhelos de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Creo que pasa mucho de volver a intentar, de volver a seguir, y te lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces”, expresó.

“Perdí Final de Copa América, de Copa Libertadores, Semifinal de Champions, perdí Final del Mundial de fútbol y no me considero un fracasado en el futbol por haber perdido, al contrario, son enseñanzas que dejan. Obviamente hay formas para tratar de ganar y no lo llevemos a que si pierdes un partido es un fracaso, ¿todos los equipos que quedaron eliminados también son un fracaso?, no lo comparto”, agregó Gago en sus declaraciones.

Con respecto al partido que disputaron contra Los Ángeles Galaxy, el entrenador consideró que los suyos mantuvieron un alto nivel de competencia y esto se reflejó con el empate 2-2 que lograron; a pesar de eso reconoció que terminaron siendo superados en la tanda de los penales donde suele ser más impredecible el resultado de un partido.

“El partido hoy lo dominamos, generamos muchísimas situaciones, creo que tuvimos si mal no recuerdo seis remates dentro del área chica y eso es muy difícil conseguir en el día de hoy, el equipo hoy lo consiguió. Hablar de merecimientos en el fútbol es medio difícil de explicarlo porque hicimos todo para ganar el partido, creo que lo merecimos, pero el resultado fue otro y quedamos fuera de la competición. Hicimos todo para ganar, esto a veces no se basa solo en resultados, sino también en cómo se encara el partido, de la forma que se jugó. Y no me metas a la afición en medio, porque la afición juega con el sentimiento. La afición quiere salir campeón de todos los torneos que juega y estoy totalmente de acuerdo, estoy en ese pensamiento, pero no llevemos la pregunta solamente al resultado”, resaltó.

“Veinte remates al arco, hay un montón de circunstancias para generar ocasiones y la jugada menos elaborada y con mal posicionamiento, fue gol de Cade. Entonces, es futbol esto. Tuvimos seis o siete remates dentro del área chica. Hace mucho no veo un equipo que remate seis o siete veces abajo de la portería. Tuvimos la de Beltrán que pega en el palo, un montón de ocasiones para generar y tratar de ganar el partido. Lamentablemente no se dio”, concluyó Fernando Gago.

