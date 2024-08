Grupo activista vandalizó la mansión de Lionel Messi

Un grupo de activistas que apoyan el medio ambiente y forman parte de la organización Futuro Vegetal vandalizaron este martes la vivienda de Lionel Messi luego de lanzar pintura roja y negra a la fachada de la misma; dicha casa se encuentra ubicada en la isla española de Ibiza y forma parte de una denuncia para darle “responsabilidad a los ricos” de la crisis climática que atraviesa el planeta.

El grupo se adjudicó este ataque a la vivienda de la estrella argentina del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) tras emitir un comunicado en el que aseguraban que esta acción de “desobediencia civil no violenta” pretende denunciar las negativas políticas que se están realizando para combatir la crisis climática.

En una fotografía se puede ver a dos de los activistas responsables de este suceso con una pancarta a las afueras de la vivienda con letras en inglés que pretenden apoyar al planeta; “‘Help the planet, eat the rich, abolish the Police'” (“Ayuda al planeta, cómete a los ricos, abolir la Policía”), decía el texto.

💥 ACTUAMOS 💥



De igual manera recordaron el informe de Oxfam de 2023 que señala que “el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis”.

“Nos enseñan que los poderosos son intocables. Es cierto que la políticas se redactan e interpretan al servicio de quienes más tienen, atentando directamente contra los derechos del resto de la población. Pero solo son el 1%”, agregan.

Tras este suceso el portavoz de Futuro Vegetal, Bilbo Bassaterra, aseguró que “la ley no funciona igual para todos” debido a que han sido afectadas más de 200 personas en Ibiza al asegurar que el PP (Partido Popular) “de la mano de Voz planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago”.

“En España, los comunistas que quieren “asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático” vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia. Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro Sanchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España. El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado”, escribió a través de su cuenta en la red social X el presidente de Argentina, Javier Milei.

