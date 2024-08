Kamala Harris anunciará a su compañero de fórmula durante mitin en Filadelfia

La vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris se presentará en un mitin de su campaña en Filadelfia en donde según se informó presentará al candidato para la vicepresidencia, después de haber tenido una entrevista con cada uno de ellos.

La campaña de Harris tiene planeado hacer el anuncio del compañero de fórmula para las elecciones de noviembre, y posiblemente sea a través de un mensaje de video antes del mitin, aunque el momento exacto no está claro, según informó una persona que es parte de la organización del mitin y que habló en anonimato con la agencia Associated Press.

Un misterio el anuncio

Si la vicepresidente realiza de esta manera la presentación del candidato, lo estaría haciendo de forma similar cuando, Joe Biden reveló que Harris era su elección a la vicepresidencia en 2020.

Desde que el presidente Joe Biden declinó de su carrera para la reelección y anunció que Kamala Harris sería la mejor opción para ocupar su lugar, el Partido Demócrata tuvo un gran respiro y confía en la capacidad de quien ya fue nombrada la candidata demócrata.

Después del mitin de campaña en Filadelfia, Harris y su compañero de fórmula, pasarán los próximos cinco días viajando por todo el país, para recorrer estados clave en disputa. Según AP, visitarán Eau Claire, Wisconsin, y Detroit el miércoles.

Agenda de la candidata

La parada en Savannah, Georgia, se pospuso debido a los efectos de la tormenta tropical Debby, y tal vez la lluvia también podría alterar la visita en Durham, Carolina del Norte. En el transcurso de la semana, Harris y su compañero se dirigirán a Phoenix y Las Vegas.

La campaña de la candidata demócrata tiene entre sus planes invitar a líderes religiosos, miembros de sindicatos y funcionarios electos estatales y locales a participar en los próximos eventos, según dijo la misma agencia de información.

Además, Harris y su compañero de fórmula se presentarán en estadios y campus universitarios para llevar su mensaje a los ciudadanos.

Cabe destacar que en una reciente encuesta de CBS News y YouGov, la candidata Harris lidera ligeramente a nivel nacional sobre el expresidente y candidato republicano Donald Trump. Harris contaría con el respaldo del 50% de los votantes encuestados, mientras que Trump obtiene el 49%.

Los posibles candidatos

The Washington Post, publicó que la vicepresidente se reunió en Washington con tres de los posibles candidatos en donde habló con ellos. Los que asistieron según el diario fueron, el gobernador de Minnesota, Tim Walz; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona Mark Kelly.

Josh Shapiro, de 51 años, su popularidad creció en el Partido Demócrata desde que en 2022 ganó las elecciones a gobernador con más de 14 puntos de ventaja sobre su rival republicano.

Shapiro podría tener la llave de los 19 votos electorales que aporta Pensilvania. Algunos temas en los que se ha pronunciado con tesón son los derechos reproductivos (tema esencial en la campaña de Harris), derechos electorales y la legalización de la marihuana.

Shapiro además se ha comprometido e impulsado medidas que tienen que ver con cobertura médica para exámenes de detección de cáncer de mama, y con programas para alimentos y comidas gratuitas para estudiantes de escuelas públicas.

El senador de Arizona Mark Kelly fue aviador de la Marina y astronauta, y se metió en política en busca de un mayor control a la posesión de armas después de que su esposa, la excongresista Gabrielle Giffords, fuera herida de gravedad en un tiroteo en 2011.

Kelly, de 60 años, ha demostrado dos veces poder ganar en Arizona, estado fronterizo con México donde la migración centrará la campaña.

Luego de ser elegido en el 1996 por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) como astronauta, Kelly realizó su primero de cuatro viajes como piloto de STS-108 en diciembre de 2001.

Tim Walz, de 60 años, ex miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos y un ex profesor, cuyo nombre no figuraba en las primeras apuestas, pero emergió con fuerza tras varias apariciones públicas, incluida una en la que calificó de “raritos” a los rivales republicanos.

Walz es probablemente el aspirante más progresista, situado a la izquierda de Harris, y podía atraer a votantes trabajadores del cinturón industrial del Medio Oeste.

Sigue leyendo: