FOTO: Shakira es captada junto a un misterioso hombre en una cena

En medio de los rumores que señalan que Shakira habría dedicado el tema “Nassau” al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, dejando en evidencia una supuesta atracción entre las celebridades, la cantante colombiana fue captada en una apacible cena junto a un misterioso hombre.

De acuerdo con lo revelado por medio especializado TMZ, a través de diversas fotografías y videos, se pudo ver a la intérprete de “Waka Waka” sentada en una pequeña mesa dentro de Lido Bayside de The Standard Spa, en la ciudad de Miami, junto a un hombre, a quien solo se le puede ver la espalda.

A pesar de la brevedad del video, viralizado en redes sociales, se puede ver a la también compositora en una actitud y pose relajada y tranquila, además de mostrar la buena química que mantiene con dicho sujeto debido a su forma de hablar y moverse.

OMG Shakira es vista cenando con un misterioso hombre, what's going on?!?! ESE QUIEN ES?!?!

¿Quién es la persona con quien cenó Shakira?

La difusión del video e imágenes, de manera lógica, provocó una oleada de reacciones entre los fanáticos de la sudamericana, quienes han comenzado a teorizar sobre la identidad del hombre, mencionado nombres como el de Alejandro Sanz o incluso, el de Antonio de la Rua.

Sin embargo, la acción de Shakira de llevar a cabo este encuentro a la vista de todos, ha sembrado dudas sobre si el encuentro que mantuvo pudo tratarse de una cinta romántica, una mera charla entre amigos e, incluso, una reunión de trabajo.

Shakira es una poeta con este wey.🙂‍↕️

Hasta el momento, y de manera lógica, la cantante latina no ha revelado o mostrado mayor información respecto a este viralizado encuentro.

Respecto a la vida amorosa de la colombiana, la misma cantante ha mencionado, en entrevistas previas, que no tiene la intención de iniciar una nueva relación luego de su ruptura con Gerard Piqué, en 2022, por una infidelidad por parte del español.

A pesar de lo anterior, la cantante no se ha “salvado” de ser vinculada con diversas personalidades del mundo del espectáculo y el deporte como el basquetbolista Jimmy Butler, el mismo Hamilton así como los actores Lucien Laviscount, con quien grabó el video “Puntería”, y Tom Cruise.

Shakira y Karol G podrían reencontrarse en medio de los rumores de disputa

En recientes semanas, Shakira se ha visto envuelta en un gran número de noticias y rumores sobre una supuesta disputa con Karol G. Aunque hasta el momento no existe información oficial al respecto, se ha revelado que la confrontación inició luego de que Karol G se reuniera con Piqué, y la novia de este, Clara Chía, en Barcelona en meses pasados. Ante esto, Shakira invitó al ex de Karol G, Anuel AA, a la fiesta de lanzamiento de su nuevo disco “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Por lo anterior, y debido a la reciente revelación de las nominaciones de ambas estrellas, dentro de la categoría de Mejor Latino en los MTV Video Music Awards 2024, ha despertado el interés de los seguidores de las colombianas por ver la forma en la que podrían interactuar cuando se encuentren en la ceremonia del próximo 10 de septiembre.

