FOTO: Salma Hayek presume el regalo que le obsequió Shakira

La actriz mexicana Salma Hayek demostró la buena relación que mantiene con la superestrella colombiana Shakira al mostrar el regalo que la cantante le obsequió.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la intérprete de “Frida” compartió una fotografía junto a un vinilo del último disco de la artista sudamericana “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Sin embargo, y por más simple que pueda parecer el regalo de Shakira a Hayek, la también empresaria se aseguró de demostrar su aprecio por la mexicana con una dedicatoria en el mismo disco: “Para Salma con cariño y admiración”.

Aunado a lo anterior, y como una forma de demostrar su admiración y agradecimiento a Shakira, la nominada al Oscar por “Frida” compartió un mensaje en la misma publicación donde dejó en claro la amistad que mantiene con la intérprete de “Waka Waka”: “Music for the weekend. Shakira! Shakira! Vivan las latinas”.

Salma y Shakira: dos grandes amigas latinas

Dentro de la misma publicación, pero en otra imagen, la actriz mexicana mantuvo la posición que en la primera fotografía, pero en esta ocasión simulando dar un beso al disco.

Esta no es la primera ocasión en la que las artistas latinas han mostrado su amistad y admiración mutua a través de redes sociales. En el pasado mes de febrero, la intérprete de “Magic Mike: The Last Dance”, envió una felicitación a la colombiana a través de un video en donde aparece bailando, sobre una caminadora, una de las canciones más importantes en la trayectoria de la colombiana: “Hips Don’t Lie”.

En la misma publicación, la mexicana describió a Shakira como una “diosa de la música”, además de festejar el talento latino.

Luego de la publicación, la misma Shakira agradeció a Salma la felicitación, mencionado también su admiración: “Salma you are amazing. Orgullo latino!! Te queremos”.

Salma Hayek y Shakira ponen en alto a la comunidad latina

Previo a su reciente interacción por Instagram, la actriz mexicana participó en el conocido recorrido de la llama olímpica, en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024, caminando con la antorcha por el reconocido Palacio de Versalles.

A pesar de su corta participación, la artista latino obtuvo gran reconocimiento entre los mismos participantes y medios de comunicación.

En el caso de Shakira, la colombiana se presentó de manera reciente en el medio tiempo de la final de la Copa América 2024, en la ciudad de Miami, evento en donde su canción “Puntería” se convirtió en el tema principal. Posterior a esta presentación, la colombiana iniciará su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en noviembre próximo en los Estados Unidos.

