Pepe Aguilar celebra su cumpleaños con abrazo de Christian Nodal

En una noche llena emociones y grandes sorpresas, Pepe Aguilar celebró su cumpleaños en un evento que unió a su familia y a Christian Nodal. El icónico cantante, conocido por su legado en el género del mariachi y la música ranchera, recibió una emotiva muestra de cariño por parte de su yerno, quien le dio un cálido abrazo para felicitarlo.

Esta muestra de afecto desmentiría los rumores acerca de una posible mala relación entre Pepe Aguilar con Nodal y su hija menor Ángela , la cual, supuestamente, habría derivado a raíz del romance de la pareja.

Pepe Aguiar, quien se encuentra festejando 56 amos de vida, compartió algunos videos en su cuenta de Instagram de los primeros momentos de apapacho por parte de sus seres queridos.

“Iniciando los festejos cumpleañeros”, escribió al pie del clip donde destaca el saludo y abrazo de Nodal. Christian, con una sonrisa sincera, se acercó a Pepe Aguilar para felicitarlo personalmente en su día especial. El gesto no solo simbolizó el respeto y la admiración que Nodal siente por Aguilar, sino también la conexión y el apoyo entre diferentes generaciones dentro de la música regional mexicana.

“Me siento muy afortunado de celebrar un año más de vida rodeado de los seres que más amo“, aseguró Pepe en otro de los videos donde se le ve apagando las velas de su primer pastel de cumpleaños, con sus hijas Ángela y Aneliz y su esposa Aneliz Álvarez cantándole las mañanitas.

Ángela Aguilar, por su parte, no perdió oportunidad para también compartir a través de sus redes sociales algunos de los emotivos momentos cumpleañeros de su papá, donde además le dedicó un emotivo mensaje.

“Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar, todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver. Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como mi papá. Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo. Feliz cumpleaños, Papá“, fueron las palabras de Ángela.

Sigue leyendo:

· Christian Nodal presenta a Ángela Aguilar como su esposa en pleno concierto

· Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten una probadita de su luna de miel

· Mensaje de Pepe Aguilar luego de boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal