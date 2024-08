¿Qué dice el público de la participación de Gabriel Coronel en ‘Hoy Día’?  

En los últimos días, se ha hecho frecuente ver a Gabriel Coronel en el programa ‘Hoy Día’, que transmite la cadena de televisión Telemundo. Muchos han reaccionado a la participación del venezolano, quien hace poco concursó en el reality show ‘Top Chef VIP 3’.

En la cuenta en Instagram del programa, son varios los mensajes que han dejado para hablar de su participación, sobre todo en un momento tan movido de la producción luego de la salida del colombiano Daniel Arenas.

Algunas opiniones que se han leído al respecto son: “Gabriel, Dios quiera que te dejen en ‘Hoy Día’ para siempre, eres un buen ser humano”, “Bravo”, “Cita con Gabo”.

Pero, también hay una realidad clara y es que muchos extrañan a Daniel Arenas, quien anunció la semana pasada que abandonaba el show por motivos personales.

“Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema, adoro y amo a Telemundo y sobre todo a mi programa ‘Hoy Día’, que va a ser por siempre mi casa. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron, de estar con ustedes todos los días, de conducir un programa como este que es una gran responsabilidad”, escribió.

Además de esto, dijo: “Hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiendo a capa y espada y en estos momentos tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión. Esto no fue hace poco, desde hace un par de meses se tomó la decisión y de hecho Telemundo, muy honradamente y generosamente me llamó para renovar mi contrato, pero le di muchas gracias, les comenté lo que estaba pasando en mi vida y me entendieron”.

La salida de Daniel Arenas ha hecho que se generen muchos comentarios en torno a cuál fue la razón que pudo haber provocado esto. Básicamente porque su renuncia llegó un día después de que hiciera fuertes comentarios sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal, considerando que esta relación no es ejemplar, pues se dio poco después de que el cantante mexicano terminara con Cazzu.

