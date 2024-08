¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos México hoy 9 de agosto?

La Casa de los Famosos México vivirá su tercera gala de eliminación el domingo 11 de agosto. La segunda temporada de este reality comenzó muy alegre con personajes icónicos que muchos esperábamos conocer con el pasar de los días y hoy estamos frente a una casa completamente dividida.

LCDLF México: Shanik Berman asegura no guardarle rencor a Adrián Marcelo

Mar y tierra no se llevan y el público que lo ha visto todo desde el 24/7 no está soportando que hayan ciertas irregularidades tanto de comportamiento como de nominación que no sean sancionadas por “La Jefa” y/o por la producción del reality.

Hoy tenemos a toda la casa nominada, esto porque “La Jefa” castigó el complot de ambos cuartos, ¿pero y el complot de la semana pasada? ¿Y qué pasó con la sanción directa para Gomita por estar recibiendo información del exterior con basados en códigos de colores de vestimenta? Pero peor aún, ¿qué pasó con el maltrato verbal y psicológico de Adrián Marcelo hacía Gala Montes y el de Mariana Echeverría hacía Briggitte Bozzo?

Félix “El Más Picante” apoya al ‘cuarto mar’ en LCDLF México

Todos los cuestionamientos anteriores podrán no haber sido sancionados por “La Jefa” o por la producción, pero la historia la va a cambiar el público con su votación este fin de semana, porque el plan de los televidentes es salvar y llevar a la final a todo el cuarto mar. Tanto que hasta dos canciones tienen ya en su honor, aún cuando ellos mismos ya crearon una dentro del juego.

Ahora, ¿cómo van las votaciones? Entre los menos votados tenemos a Sian Chiong, Agustín Fernández y Sabine Moussier. Sin embargo, para que los habitantes del cuarto tierra entiendan lo mal que están siendo percibidos fuera de la casa, lo que debería pasar es la eliminación de uno de los grandes cabecillas del dicho equipo. Por esta razón, entonces, debería salir eliminado este domingo Ricardo Peralta, Mariana Echeverría y/o Adrián Marcelo.

Aquí la gráfica:

