LCDLF México: Shanik Berman asegura no guardarle rencor a Adrián Marcelo

Shanik Berman, durante dos semanas, fue la gran favorita del público. Muchos la daban como ganadora de La Casa de los Famosos México, pero aún y cuando formaba parte del predilecto de los fans, la intervención de Adrián Marcelo la terminó separando de sus verdaderos aliados y los televidentes terminaron por desencantarse de la reconocida periodista de espectáculos.

Hoy, Berman es la segunda eliminada de esta competencia. Y aunque dentro del juego se dejó ver vulnerable y poderosa por el uso de la información, también permitió que los fans la conocieran por sus divertidas ocurrencias y por aquellas respuestas recurrentes que a más de alguno dejó con la boca abierta o con lágrimas en los ojos de tanto reír.

Al conversar con Shanik Berman, sentí que tenía la obligación de saber si ella hacía culpable de su eliminación al comediante Adrián Marcelo, como bien lo hacen otros fans del reality, o si siente algún tipo de resentimiento en su contra. Sorpresa me lleve al escucharla decir que no, que no importa que todo está bien. Sus reacción y sus palabras me recordaron a la Shanik que todos queríamos ver ganar.

La periodista asegura que si hoy pudiese hablar con sus compañeros les pediría perdón. “Perdón, me equivoqué”, dice Shanik Bermán. A nivel personal, afirma que se le “olvida lo malo rapidito”. “A mí me hacen algo, me enojo, grito… y al día siguiente ya ni me acuerdo de lo que me hicieron ni de lo que hice”.

Aún cuando para algunos, el formato de La Casa de los Famosos México puede ser muy duro y convertirse en una verdadera pesadilla, también hay personajes como Shanik que afirman que le encantaría regresar y quedarse a vivir ahí. Por esta razón parece que no está cerrada a probar suerte en este tipo de formato próximamente.

Para terminar, y solicitando el ojo crítico de la periodista, le preguntamos a Shanik Berman quién para ella será él o la ganadora de La Casa de los Famosos México, segunda temporada, y sin titubear asegura que la ganadora, hoy por hoy, sería Briggitte Bozzo.

