Ignacio Ambriz se muestra listo para enfrentar al Cincinnati en Leagues Cup

El director técnico del Santos Laguna de la Liga MX, Ignacio ‘Nacho’ Ambriz, se mostró bastante preparado para encarar lo que será el duelo ante el Cincinnati FC de la Major League Soccer (MLS) correspondiente a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2024 y que disputarán este viernes en el TQL Stadium de Ohio; en sus palabras el estratega destacó el trabajo que han realizado los últimos días para llegar en las mejores condiciones posibles al duelo.

Este encuentro será fundamental para el estratega debido a que la eliminación de la Leagues Cup complicaría aún más su ya delicada situación al mando del club tras apenas clasificar de la fase de grupos al sumar apenas dos puntos; a pesar de esto consideró que las circunstancias son otras y harán todo lo necesario para poder conseguir el triunfo gracias a la preparación física y al planteamiento de juego que han realizado.

Durante la conferencia de prensa previa Ambriz también reconoció que el Cincinnati FC es uno de los equipos más fuertes de la competencia por su actualidad dentro de la Major League Soccer y por eso no deben confiarse al momento de saltar al terreno de juego.

“Creo que es de los equipos más fuertes, físicamente, tácticamente, la verdad que tienen un buen funcionamiento y los hemos visto los últimos partidos. Nosotros con el resultado, nos regresó esa confianza que no habíamos obtenido a través de resultados en la liga mexicana. Son 90 minutos diferentes y nosotros también vamos buscando una idea que poco a poco lo vamos sacando de ganar buenos resultados. Nosotros tenemos la ilusión de pasar y tener un buen partido”, expresó el estratega en sus declaraciones.

“Cuando las cosas no van bien, es una forma de criticar a los equipos, de decir que no nos interesan este tipo de torneos y yo veo todo lo contrario porque ya no vamos a Libertadores, ya no vamos a Sudamericana. En esos aspectos yo trato de estar lo más tranquilo, sé el compromiso que tengo con el Club Santos Laguna y los jugadores también lo saben así. Nosotros tratamos de aprovechar este tipo de torneos porque el club también quiere tener más partidos internacionales”, agregó Ambriz.

El Santos Laguna se encuentra en medio de un bache bastante complicado debido a que no han logrado ganar un solo partido en este arranque de temporada de la Liga MX debido a que suman apenas un punto de 12 posibles. En los siete duelos que han disputado (uniendo a la Leagues Cup) acumulan un total de dos empates y cuatro derrotas.

La última victoria que registraron los verdes bajo las órdenes de Ignacio Ambriz fue en la jornada 11 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, desde entonces suma cuatro empates y ocho derrotas.

Sigue leyendo:

–Leagues Cup: Guillermo Almada asegura que Pachuca no le tiene miedo a Tigres

–Cristiano Ronaldo envió emotivo mensaje a Pepe tras su retiro

–Edson Álvarez se reencontrará en West Ham con un viejo conocido del América