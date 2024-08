Guillermo Almada asegura que no tiene miedo a Tigres ante la Leagues Cup

El director técnico de los Tuzos del Club Pachuca de la Liga MX, Guillermo Almada, se mostró bastante preparado para el partido que disputarán contra los Tigres de la UANL en los dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2024 y además afirmó que no se siente intimidado por el poder ofensivo que poseen los felinos y con el que se han consagrado como uno de los mejores clubes de los últimos años en el balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa previa a este encuentro en el que los dos equipos de la Liga MX buscarán avanzar a la siguiente ronda; Almada reconoció que Tigres tiene un equipo con mucha jerarquía pero sus jugadores han trabajado las últimas semanas en poder mantener un buen ritmo contra este tipo de plantillas.

“El campeonato empieza en etapas decisivas y si uno tiene aspiraciones debemos enfrentar a los mejores. Tigres con plantilla con mucha jerarquía y numerosa, situaciones normales y que nos motivan en el futbol. Confianza en los futbolistas y trabajo y llevamos casi tres años en el club, llegamos a cuatro finales y están habituados a enfrentar este tipo de situaciones”, expresó el estratega.

“Por más que hacemos el recambio y aparecen otros. Base la gente de experiencia que nos da la fortaleza y aprendizaje para los jóvenes y afrontar estas situaciones importantes y enfrentar a Tigres que es de los equipos más poderosos. Enfrentar y tratar de ganar con los medios futbolísticos que tenemos”, agregó en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

Para finalizar el técnico del Pachuca habló sobre las diferentes sedes en las que ha participado su equipo a lo largo de la Leagues Cup 2024; al mismo tiempo quiso evitar la polémica y destacó que lo único que buscan es poder sumar victorias para avanzar de rondas con la finalidad de luchar por el título de campeón.

“La realidad del campeonato es esta y cosas que no dependen de nosotros y como no dependen de nosotros, no nos vamos a preocupar por eso y adaptarnos a las distintas sedes que nos han tocado y sabíamos que sería así. Tenemos que afrontarlo y la realidad del campeonato es esta”, concluyó el uruguayo.

