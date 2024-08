La casa principal de Marc Anthony se salvó del incendio

Este jueves se informó que la famosa villa de Marc Anthony en La Romana, República Dominica, se incendió. Supuestamente el incendio comenzó en la mañana y se propagó por gran parte de la residencia rápidamente.

La noticia alteró a todos, incluyendo a los fanáticos del cantante. La parte positiva es que ni él ni su familia se encontraban en la propiedad para el momento del incendio. El representante de Marc Anthony se encargó de dar algunos detalles a los medios de comunicación.

Él informó que el incendio comenzó en el costado izquierdo de la gran propiedad, en esa zona solo hay algunos bungalows y ellos fueron los afectados. Aunque el incendio se propagó muy rápido no logró llegar a la casa principal.

Que no haya llegado a la residencia principal es una buena noticio, pues significa que las pérdidas no son tan millonarias, pues se puede asumir que los objetos de más valor están resguardados en esa residencia. El representante de Marc Anthony no especificó cuál fue la causa del incendio.

Por los momento el cantante ni su esposa Nadie Ferreira han dado declaraciones sobre lo ocurido.

Cómo es la mansión de Marc Anthony que se incendió

El cantante Marc Anthony tiene una cartera de propiedades de lujos bastante respetable, pero se debe aclarar que esta mansión en La Romana, República Dominicana, es una de sus propiedades más conocidas y se podría asumir que una de las más queridas por él mismo.

La propiedad está ubicada específicamente dentro de Casa de Campo uno de los resorts más exclusivos y lujosos de la isla. Se sabe que Marc Anthony compró el lugar en 2014, mismo año en que terminó su relación con Jennifer López.

Esta propiedad, conocida como ‘El Oasis’, ocupa un lote significativo que incluye varios pabellones, bungalows y cabañas. Sus espacios han servido como escenario para sesiones de fotos de la actual esposa del cantante y también fue el set de grabación del reality show ‘Por amor o por dinero’.

La casa principal que se salvó del incendio tiene una extensión de casi 10,000 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Por supuesto que una de las mejores partes son las áreas verdes con piscina y espacio suficiente para disfrutar del sol de Dominicana con familiares o amigos.

El lugar fue mostrado en el programa de televisión ‘Al Rojo Vivo’ hace ocho años por el mismo cantante y por su entonces esposa Shannon de Lima.

