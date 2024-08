Mujer muere en correa de equipaje en aeropuerto de Chicago

Una mujer fue hallada muerta ayer enredada en una maquinaria en un área privada de procesamiento de equipaje en el Terminal 5 del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

Larry Langford, portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, dijo que sus efectivos fueron llamados al aeropuerto alrededor de las 7:45 a.m. del jueves por un informe de una persona atrapada en la maquinaria utilizada para mover equipaje. La policía informó que la víctima tenía 57 años. Más tarde fue identificada como Virginia Christine Vinton, residente de Waxhaw, Carolina del Norte, indicó ABC News.

La sala de equipaje no era de acceso público, dijo Langford, y no está claro cómo la mujer llegó hasta allí. Scott Allen, portavoz del Departamento de Trabajo (DOL) de Estados Unidos, dijo que un funcionario de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) visitó el lugar y determinó que la mujer no era una empleada del aeropuerto, detalló CNN.

Los bomberos entregaron el caso a los investigadores del Departamento de Policía de Chicago. Langford dijo que le dijeron que las imágenes de vigilancia captaron a la mujer caminando en la sala de equipaje a las 2:27 a.m., cinco horas de ser hallada muerta, pero no hay registro de lo que sucedió en ese lapso.

La causa oficial de la muerte no ha sido revelada. La policía confirmó que Vinton aparentemente estuvo en el aeropuerto durante la noche, pero sigue siendo un misterio cómo y por qué se coló en un área exclusiva para empleados.

Las autoridades dijeron que la zona donde ocurrió el incidente está restringida al acceso de los empleados, pero no se considera un área de alta seguridad. Está lleno de cintas transportadoras que mueven equipaje hacia y desde los aviones, que también pasa por inspección aduanera.

O’Hare se considera el aeropuerto con más conexiones en el mundo para 2023. También es el cuarto terminal aéreo más transitado de Estados Unidos y el séptimo más grande del país.