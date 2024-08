‘Pude haber quedado paralítica’, Julia Gama sufrió grave accidente en ‘La Isla: Desafío Extremo’

Julia Gama, modelo y actriz brasileña, contó los motivos detrás de su salida del reality show ‘La Isla: Desafío Extremo’, que transmite Telemundo y que se grabó en Turquía.

En un live en Instagram, contó que ha tenido días difíciles luego de sufrir un accidente en el proyecto. “Estábamos en un juego, de balance, y yo vine a hacer contrapeso con una persona que tenía mucho más peso que yo y terminé volando en este contrapeso que tenía que hacerse y no fue posible, yo volé de una altura de tres metros y caí con todo en el suelo, con la espalda. En el momento en que caigo era un dolor que yo decía ‘algo pasó’ y ahí tienes el desespero que no estás en tu país, que no sabes cómo te van a atender, por más que tengan los mejores hospitales o lo que sea, no es tu idioma, no es español, no es inglés”.

¿Qué pasó con Julia Gama en ‘La Isla: Desafío Extremo’?

La artista explicó que no mostraron este hecho por una decisión de la producción. “Entiendo que ellos tienen sus razones, por más que sí les gusten escenas fuertes, creo que esta fue demasiado fuerte y decidieron no ponerla en el show porque no fue un momento bonito, quizás no les servía para el show”.

La ex reina de belleza explicó que Julián Gil, Angélica Celaya y Sergio Mayer se acercaron a ella de inmediato y su mayor miedo es que se hubiese fracturado.

Luego la inmovilizaron y trasladaron en una ambulancia. “Estábamos todavía en Estambul cuando pasó eso, pero se hizo lejísimo llegar al hospital”.

A Julia Gama le hicieron chequeos para darle un diagnóstico, pero comentó que se tardaron un montón en indicarle.

La actriz explicó que sintió mucho dolor y que no entendía lo que pasaba, hasta que al día siguiente le dijeron que tenía fractura en dos vértebras y un golpe muy fuerte en su cervical y su cabeza.

Por este hecho también perdió la sensibilidad de su mano izquierda y tendrá que operarse en su rodilla izquierda, ya que se rompió el ligamento cruzado.

Pese a la situación, está agradecida, ya que confesó: “Pude haber quedado paralítica, pude haber pasado algo peor, no sabía qué iba a suceder, qué iba a pasar de ahí en adelante, pero con que estuviera moviendo mis piernas, dije gracias Dios por todo y es el primer aprendizaje y recuerdo más bien”.

La artista explicó que de esto se lleva el ser agradecida con la salud, debido a que se enfrentó a algo muy difícil. “No ha sido un proceso fácil, pero la gratitud es algo que me ha movido”, comentó.

