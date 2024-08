Samadhi Zendejas contó su “error” al practicar surf

Samadhi Zendejas, famosa por sus papeles en producciones como “Vuelve a mí” y “Falsa identidad”, decidió dar el salto a una nueva aventura al intentar surfear por primera vez. Aunque disfrutó de la experiencia, la actriz reveló que cometió un grave error al olvidarse de aplicarse bloqueador solar en sus piernas, lo que resultó en una fuerte quemadura, especialmente en las pantorrillas.

A través de varios videos en sus redes sociales, Zendejas compartió su travesía por superar el miedo al surf, gracias al apoyo incondicional de su familia. Por ello, no dudó practicar algo que siempre le había llamado la atención, pero el temor en otras oportunidades había sido mayor. Además, aprovechó para compartir varios looks playeros, al tiempo que presumió su definida figura a sus 29 años.

Fue a través de las historias en su perfil de Instagram donde se tomó el tiempo de explicarle a sus seguidores lo que le había ocurrido tras querer hacer las cosas de una manera diferente, aunque esta vez olvidó algo: “Creo que tengo un nuevo deporte favorito, o sea me encantó. Solo que tuve un error muy grave. No me puse bloqueador en las piernas, imagínense cómo están mis piernas”.

Samadhi explicó que terminó con quemaduras solares en las piernas, especialmente en las pantorrillas. Por ello, tuvo que recurrir a remedios caseros para aliviar el ardor, y su madre le estuvo aplicando jitomate en las zonas afectadas para acelerar el proceso de sanación de su hija.

Sin embargo, la actriz en todo momento se tomó la circunstancia con mucho humor, tal como el que siempre la ha caracterizado con los videos que sube a través de la plataforma de TikTok: “Yo en mis clases de surf sin saber qué significa la palabra bloqueador”.

Con un toque de gracia y una actitud positiva, Samadhi aprovechó la ocasión para recordar a sus seguidores la importancia de protegerse del sol, especialmente al practicar deportes o actividades al aire libre. Su mensaje resuena con quienes buscan disfrutar del verano mientras se cuidan adecuadamente.

