Horacio Pancheri y su escándalo con Samadhi Zendejas: “Tampoco hubo mucha empatía por parte de ella”

Durante la entrevista, Horacio Pancheri reiteró su postura de que su cuenta de Instagram fue hackeada y que él nunca haría comentarios ofensivos hacia nadie, mucho menos hacia una compañera de trabajo como Samadhi Zendejas. También mencionó que en ese momento hubo mucha especulación y comentarios negativos hacia él, pero que prefirió no entrar en polémica y dejar que las cosas se aclaren por sí solas.

El actor recientemente ofreció una entrevista al programa ‘Hoy Día’ de Telemundo y mencionó que: “Yo le respondí: ‘Jamás diría eso de ti, voy a ver qué está pasando en mis redes, jamás te insultaría, te pido una disculpa'”.

“Yo jamás hablaría mal de una mujer. Vengo de una mamá hermosa. No es mi forma de ser el hablar mal de las mujeres y mucho menos de una colega. Y fue un mensaje privado que ella misma lo hizo público. Entonces, siento que ahí tampoco hubo mucha empatía por parte de ella“, agregó en el programa matutino.

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

“Públicamente, después de tantos meses, si se ofendió con el mensaje, que no era para ella, pido una disculpa enorme. Jamás hablaría mal ni de ella ni de ninguna mujer. Así que, bueno, fueron cosas que pasaron, que sí afectaron en lo laboral, en la reputación a mi persona”, mencionó el argentino.

El actor se mostró sereno y tranquilo durante la entrevista, explicando que ha aprendido a no darle importancia a los rumores y las críticas, y que prefiere concentrarse en su trabajo y en seguir creciendo.

El escándalo se registró en octubre del año 2023, aunque de igual manera no le fue complicado contar lo que tuvo que atravesar: “Fue algo que no fue salido de mí, fue algo que yo no se lo dije personalmente. Algo privado que lo hagan público y afecten a una persona que no está envuelta en eso, que tenga una familia hermosa, que tenga un hijo, que afecte mi reputación, a mí sí me dolió y me molestó mucho porque no se vale que entre colegas nos matemos así, no es mi forma de ser. Samadhi, disculpa si te afectó ese comentario, no es mi forma de ser y no quise molestarte”.

