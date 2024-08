Columna de María Marín: Acuéstate con un besito

A toda pareja de enamorados le ha sucedido que comienzan discutiendo por algo insignificante y terminan en una guerra. En ocasiones esos disgustos pueden durar horas, días ¡y hasta semanas! Y no hay nada que perjudique más una relación que extender el silencio, la indiferencia y el resentimiento que ocasiona un conflicto.

Cuando permaneces alejada de tu pareja por un tiempo prolongado estás deteriorando tu relación poco a poco. Por eso, quiero dedicar esta columna a uno de los consejos matrimoniales más sabios y antiguos que existe. Sin duda lo has escuchado antes pero tal vez has hecho caso omiso de él. Quiero alentarte a que de ahora en adelante lo pongas en práctica porque hay muchas investigaciones que comprueban que las parejas que lo usan permanecen juntas para siempre. Ese valioso consejo para ti y tu amado es éste: “JAMÁS SE VAYAN A LA CAMA ENOJADOS”.

Aquellos que frecuentemente tienen desacuerdos con su pareja, seguramente me dirán bromeando: “Si no puedo irme a la cama enojado con mi pareja, ¡voy a pasar muchas noches sin dormir!”

Realmente esto es un asunto muy serio. Evita por todos los medios irte a la cama disgustado con tu pareja. Si algo los tiene molestos, háblenlo antes de acostarse. Pero si el conflicto es algo complicado y piensas que no puedes resolverlo antes de apagar la luz, al menos dile: “Estoy dolida pero no me quiero dormir sin antes decirte buenas noches…que descanses”.

A menos que no sea un problema de gran envergadura, como una infidelidad, un abuso o te enteraste de que se gastó en el casino todos los ahorros que tenían, procura resolver tus diferencias en menos de 24 horas. Como dice el refrán: “Pareja que se acuesta con un besito, la acompañan los angelitos”

Para más motivación visiten:

www.mariamarin.com

Facebook: Maria Marin

X: @maria_marin

Instagram: @mariamarinmotivation

Tik Tok:mariamarinmotivation

YouTube: Maria Marin