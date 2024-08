Lucero revivió la polémica que vivió con un ex

La situación que vivió Lucero hace más de una década al hacerse públicas las fotos de su participación en una cacería acompañando a su entonces pareja Michel Kuri marcó un punto de inflexión en su carrera. A pesar de que la actriz ha reiterado que no es una cazadora y que no apoya esta práctica, la controversia generada la afectó profundamente.

Además, compartió que al ser hackeado su correo se filtraron fotos que la mostraban en un contexto que no elegía ni apoyaba, lo que exacerbó la reacción negativa de muchos. “Yo solo iba de acompañante”, enfatizó, aclarando que su conocimiento sobre la cacería era escaso y que no tenía intención alguna de involucrarse en la misma. Este malentendido provocó juicios de valor sobre su persona que consideró injustos y dolorosos.

“Una vez que salieron a la luz unas fotografías en donde yo estaba acompañando en ese momento a mi pareja a una cacería, que era una cacería profesional y se colaron unas fotografías. Yo siempre que oía las historias de: ‘Me hackearon, me hackearon el mail’. Yo decía: ‘Yo creo que eso no pasa’, pues a mí me pasó y hackearon mi mail en donde yo tenía esas fotografías”, mencionó durante la conversación con Yordi.

“Sé que el tema de la cacería es un tema muy polémico del cual yo no soy experta, no conozco más que lo poco que he podido conocer por ser novia de una persona que practica la cacería deportiva. Yo creo que fue muy duro también porque yo no soy cazadora, yo no practico la cacería, no conozco de eso. Yo iba acompañándolo y fue muy difícil porque la gente empezó a hacer un juicio muy fuerte de que yo mataba animales y no es así”, expresó la cantante.

Lucero ha aprendido a lidiar con esas críticas a lo largo de los años y ha logrado regresar a su carrera con resiliencia, demostrando su deseo de avanzar y dejar atrás esas experiencias difíciles. Hablar sobre el tema demuestra no solo su voluntad de trazar un camino de sanación, sino también su compromiso por clarificar su postura respecto a la cacería y cómo esta polémica afectó su imagen pública.

“Fue muy duro y, ¿cómo iba a salir a defenderme? ¿Qué digo? Tampoco es que me estoy lavando las manos, surgió una situación muy complicada en donde había gente que no me lo podía perdonar”, añadió.

