Nueva York tiene la gente más antipática de EE.UU: encuesta

Nueva York -ciudad y estado- tiene los habitantes más antipáticos de EE.UU., mientras Nashville y Hawaii albergan a los más amables, según un estudio de Clever Real Estate que encuestó a 1,000 adultos a lo largo del país.

La encuesta, realizada en junio, buscaba averiguar dónde quieren vivir los estadounidenses y las razones detrás de sus consideraciones. Cada participantes respondió 25 preguntas relacionadas con dónde viven actualmente, qué áreas de EE.UU. preferían para mudarse y qué creen que hace a una ciudad o un estado un lugar deseable.

Tampa (Florida) quedó en el puesto número 1 como la ciudad más deseable para vivir entre las urbes mas grandes, al contar con un clima cálido y soleado durante todo el año, menos criminalidad y viviendas más asequibles que otras metrópolis de su tamaño. Además Florida no tiene impuesto estatal sobre la renta, lo que crea una carga fiscal más ligera para sus residentes. Sin sorpresas, los encuestados también dijeron que ese es el mejor estado para vivir, relegando al 2do lugar al ganador del año pasado, California.

Honolulu (Hawaii) se ubicó como la mejor área metropolitana de tamaño mediano. Los consultados ofrecieron conclusiones peculiares en diversas variables, como por ejemplo que California tiene “los residentes más locos y también los más pretenciosos“, comentó Fox News

Denver fue clasificada como la ciudad más bonita y Detroit la más fea. Mientras tanto, Kansas e Iowa fueron ubicados como los estados con el peor escenario. Los resultados indicaron que las ciudades con la mejor comida son Nueva York, Nueva Orleans y San Francisco.

También se analizaron los datos de migración del censo a nivel estatal y metropolitano para determinar de qué estados y ciudades entraban y salían más los estadounidenses.

Washington DC Distrito fue clasificada como la ciudad más indeseable por segundo año consecutivo. A su favor, otro estudio reciente de CoworkingCafe encontró que DC es el mejor lugar para vivir para los padres que trabajan al tener 25% de su fuerza laboral remota y registrar 350 pediatras por cada 100,000 niños.

Los datos de Clever Real Estate revelaron que a la mayoría de los estadounidenses (73%) les gusta el lugar donde viven, pero más de la mitad (59%) dijo que todavía se sienten frustrados por su ciudad o estado. De hecho, 43% de los encuestados opinó que su estado “los avergonzaba”.

También dijeron que una baja tasa de criminalidad, bajos costos de vivienda y de vida y buen clima eran los principales factores que conformaban un lugar deseable para vivir. Por el contrario, una alta tasa de criminalidad, elevado costo de vida y altos impuestos hacían que un lugar fuera indeseable.

Además, 84% de los consultados dijeron que se les podía convencer para que abandonaran su ciudad o estado, siendo el aumento de la delincuencia la razón principal (58%). Pero a la hora de mudarse la vivienda asequible se consideró el factor más importante, por encima de la seguridad, el bajo costo de vida y la proximidad a familiares y amigos. La encuesta puede consultarse en detalle aquí.

En diciembre el Censo confirmó que Nueva York fue el estado que más perdió población en mudanzas tras la pandemia. En 2022 Nueva York quedó con un curul menos en la Cámara Baja del Capitolio Nacional debido a esa disminución demográfica, que se venía manifestando antes de la pandemia y se aceleró desde entonces.

La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, la familia o la comunidad, alertó en marzo pasado un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio reciente de SmartAsset reveló que NYC es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia debe ganar más de $300,000 dólares para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos. Pero los altos costos no garantizan bienestar en la “capital del mundo”: en otro sondeo de este año apenas 30% de los residentes calificaron positivamente la calidad de vida en NYC y sólo la mitad dijo que planeaba quedarse viviendo aquí durante los próximos años.