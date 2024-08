¿Quién es la nueva participante de ‘La Isla: Desafío Extremo’?

Monse Castillo se convirtió este viernes en la nueva participante de ‘La Isla: Desafío Extremo’, reality show de la cadena de televisión Telemundo. La mexicana se sumó al equipo de Panteras, luego de que abandonara Regina Fernández por una condición médica.

La China, como también es conocida la nueva concursante, fue anunciada por el presentador Javier Poza.

“Su equipo va a recibir un refuerzo. El equipo les recuerdo que sufrió la pérdida de Regina, por lo tanto, démosle una cálida bienvenida a la nueva integrante de las Panteras, desde México les presento a Monse Castillo”, afirmó.

¿Qué sabemos de Monse Castillo de ‘La Isla: Desafío Extremo’?

Tiene 27 años de edad y vive en Monterrey, Nuevo León, en México.

Como oficio tiene un negocio de pestañas, que le ayuda a generar ingresos.

Acerca de su personalidad, indicó: “Entrar a la isla significa demasiado porque creo que me voy a demostrar todo lo que puedo hacer como persona”.

En este sentido, añadió: “Soy muy tranquila, me calmo, pero cuando me andan ahí buscando, si me buscas, me encuentras”. “Vengo a demostrarme a mí misma que puedo con esto y mucho más”.

Al llegar a la isla, se presentó y fue recibida por varios de los participantes, incluyendo a su equipo. Monse contó que tiene muchas expectativas por este reto: “Espero que así como yo, que vengo contenta, con ganas de sumarles, no de restarles, echarle toda la actitud y las ganas”, dijo.

En su primera entrevista con Telemundo, Monse habló del buen desempeño que tuvo en uno de los primeros desafíos que participó.

Explicó que no le gusta hablar mucho sino demostrar de qué está hecha. “Traigo rapidez, inteligencia, concentración, no estoy diciendo que soy perfecta, simplemente son cosas que siento que tengo a lo mejor no mucho, pero siempre me han ayudado a hacer las cosas muy bien”.

Además, indicó que siente que le dio una buena imagen a su equipo, algo clave para seguir avanzando dentro de la competencia.

‘La Isla: Desafío Extremo’ ha tenido una semana intensa, pues se dieron las salidas de Julia Gama, Regina Fernández y Carlos Caquías.

