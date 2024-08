Un tercer participante de ‘La Isla: Desafío Extremo’ se lesiona y abandona

El puertorriqueño Carlos Caquías se convirtió en el tercer participante que esta semana abandona la competencia ‘La Isla: Desafío Extremo’, reality show de la cadena Telemundo. La razón por la que no continuará en Turquía es porque sufrió una lesión que hace que abandone el juego.

En la cuenta en Instagram, Telemundo Realities compartieron la noticia hace unos minutos. “El capitán de las Panteras se retira por lesión. Gracias por darlo todo”, escribieron en la descripción de la fotografía.

El boricua agradeció en los comentarios la oportunidad de vivir esta experiencia: “Gracias familia por el apoyo no me esperaba esta noticia pero lo di todo y este no es el final de Thor solo es el comienzo. Nos vemos pronto. Esperen el regreso de Thor que viene más duro”.

Varios usuarios lamentaron esta noticia, pues consideraban que tenía mucho que dar en este reality show que se ha visto afectada por varias salidas de participantes en los últimos días.

Algunos mensajes que se leyeron al respecto fueron: “El único que valía la pena de ese equipo, nunca andaba peleando y fue a competir bien”, “Bendito, lo único humilde y respetuoso que tenían las Panteras… Qué pena que salen los buenos y se quedan los faltas de respeto”.

En una publicación que hizo en su cuenta en Instagram, explicó los detalles por los que le tocó despedirse este viernes.

“Sabía que tenía mucho más por dar y que podía llegar a la final, pero la vida me presentó un desafío inesperado con esta lesión del tendón de Aquiles”, explicó.

Además de esto, afirmó: “Me duele profundamente no poder estar al 100% para mi equipo, mi familia y para Puerto Rico. Mi corazón está con cada uno de ustedes y siento que he fallado, pero esto no es el final. Es solo el comienzo de algo más grande. Prometo volver más fuerte y con más ganas que nunca. Gracias por su apoyo incondicional, Capithor is out”.

Con esta salida son tres los participantes que han abandonado el juego. Las otras dos fueron Julia Gama y Regina Fernández.

Todo esto ha generado muchas reacciones en las redes sociales, debido a que fueron salidas que se dieron por otros motivos alejados a la competencia.

