Mamá de Yailin La Más Viral habla de la separación que tiene con su hija

Wanda Díaz, madre de Yailin La Más Viral, ofreció una entrevista al programa ‘El Gordo y la Flaca’, en la que comentó que está distanciada de su famosa hija luego de las diferencias que tuvieron hace unos meses.

Una de las primeras preguntas que le hicieron fue si han logrado hablar para limar asperezas y respondió: “No, todo sigue igual. Cada quien por su lado, cada quien trabaja diferente, estamos aisladas, pero es mi hija”.

La señora indicó que la ruptura entre ellas se dio luego de que la dominicana empezara a salir con Tekashi 6ix9ine, a quien llamó psicópata. “Todo el mundo sabe lo que pasó”.

Explicó que van seis meses desde que no hablan, el mismo tiempo que no ha podido ver a su nieta Cattleya. “Ella me tiene aislada de la bebé y yo le respeto su decisión porque esa es su mamá, pero a la vez tiene que entender que yo soy su abuela, más que su mamá. Cuando ella estaba en Miami trabajando, yo era la que la cuidaba, 24/7”.

En la conversación, Wanda Díaz también reaccionó al reencuentro de Anuel AA con su bebé, algo que le parece positivo porque, a pesar de sus disputas, es el papá de la niña.

“Yo a Anuel lo quiero mucho, lo estimo mucho, le tengo mucho respeto y me encantó ver este encuentro entre ellos. Ella muy bella, muy hermosa, con su papi”, dijo.

También afirmó que el boricua nunca maltrató a su hija, pero reconoció que la ruptura se dio porque no supo manejar ciertas situaciones. “Lo bueno es que ellos tienen muy buena comunicación por la bebé”, dijo.

Wanda Díaz contestó a quienes creen que ahora es cantante porque quiere molestar a Yailin y a Mami Kim. Sin embargo, contestó: “Ya yo no le doy mucha importancia a eso porque me dicen vieja, vagabunda, arrogante, de todo. Esta es la mía, de Wanda Díaz, así yo soy, una mujer contenta, alegre, hago de todo, todo tipo de cosas, te bailo, te modelo, te canto, me siento orgullosa de mí, de lo que hecho, lo que sigo haciendo y lo que voy a hacer”.

La progenitora de la intérprete de ‘Chivirika’ está entusiasmada en su carrera y por eso ha intentado aclarar varias controversias de su vida.