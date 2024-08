Marco Verde desmintió fake news tras ganar medalla de plata y le ofrecen carro cero kilómetros de regalo

El pasado viernes el boxeador mexicano Marco Verde no pudo ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. El pugilista debió conformarse con la presea de plata. Tras su participación, en las declaraciones posteriores, aprovechó para desmentir una falsa noticia que comenzó a circular y por la que le ofrecieron de obsequio un auto cero kilómetros.

¿Qué desmintió Marco Verde?

Horas después de lograr la medalla de plata tras caer contra el uzbeko Muydinkhujaev, circuló en redes sociales la falsa noticia de que el mexicano había tenido que vender su auto para poder pagar su viaje a París.

Esta información corrió como la espuma y al cabo de unas horas, Marco Verde tenía un ofrecimiento al alcance de muy pocos. El presidente de la Mazda en México, Miguel Barbeyto, se comprometió a reponerle el coche.

“Este es el tipo de gente que México necesita y por el que me siento orgulloso de ser mexicano. Marco Verde, Mazda te va a reponer ese coche que te ayudó a llegar dónde estás. Escríbeme por DM por favor”, escribió en X.

Éste es el tipo de gente que México necesita y por el que me siento orgulloso de ser mexicano. @MarcoAGreen Mazda te va a reponer ese coche que te ayudó a llegar dónde estás. Escríbeme por DM por favor pic.twitter.com/j9cZJ2w4vY — Miguel Barbeyto (@BarbeytoMiguel) August 10, 2024

Horas después de poner fin a su histórica participación en los Juegos Olímpicos, Marco Verde habló sobre el triunfo y desmintió esta viral información. El pugilista aclaró que se enteró de esto en las redes sociales.

“La verdad fue algo que yo nunca dije, nunca he tenido problemas y siempre digo que me apoyan. Mi familia tampoco ha declarado de esta manera, cuando llegue a México tendré entrevistas y haré lo que siempre hago que es agradecer a todos y en esos agradecimientos está Conade porque nunca he hablado mal y nunca lo haré”, dijo.

La declaración de Verde fue difundida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (Conade).

Niega @MarcoAGreen falta de apoyos de CONADE y tener que vender su auto para asistir a #Paris2024



“Fue algo que yo nunca dije, mi familia tampoco. CONADE me apoyó en varios torneos a lo largo de este camino, gracias”.



Gracias Marco, #CONADE y el #CNAR seguirán siendo tu casa. pic.twitter.com/e8C1OREgHK — CONADE (@CONADE) August 10, 2024

